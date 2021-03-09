Аэропорт Хитроу в Лондоне ввел «пандемический налог»

Из-за падения объемов пассажирских перевозок в крупных аэропортах Европы для пассажиров вводятся новые дополнительные сборы. Так, в лондонском Хитроу с апреля появится «пандемический налог». Об этом пишет investory со ссылкой на британскую газету Evening Standard.

Фото: mind.ua

5

Что известно о налоге

С апреля 2021 года пассажирам всех рейсов, вылетающих из лондонского аэропорта, придется оплачивать дополнительный сбор объемом в 8,90 фунтов (примерно $12,43).

Эта сумма будет включена в стоимость авиабилета, независимо от продолжительности рейса и класса авиаперелета.

Причина введения

Новый налог стал попыткой аэропорта компенсировать часть финансовых потерь 2020 года. В прошлом году Хитроу потерял 2 млрд фунтов, поскольку пандемия covid-19 привела к закрытию границ, а британское правительство ограничило большинство международных поездок.

Страхование от covid-19. Выплата в 50 тысяч гривен

По мнению международных экспертов, пример лондонского аэропорта может стать «заразительным» для других аэропортов Старого Света. Европейская ассоциация аэропортов (ACI EUROPE) уже выступила с предупреждением о недопустимости введения новых сборов с пассажиров на фоне падения пассажиропотока в Европе 2020 году на 73%.

По данным ассоциации, в прошлом году европейские аэропорты обслужили всего 278 млн пассажиров, в то время, как в 2019 году — 2,4 млрд. По объемам пассажиропотока Европа вернулась к уровню 1995 года.

Напомним

Разрушенная коронавирусом экономика Великобритании сократилась на 9,9% в 2020 году, что является самым высоким показателем годового падения.

Центробанк Англии прогнозирует, что экономика сократится на 4% в первые три месяца 2021 года из-за новых локдаунов и Brexit.

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Источник: МинФин