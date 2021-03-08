В счастливейшей стране мира оказалось больше всего женщин-инвесторов

Наибольшая доля женщин среди всех частных инвесторов зафиксирована в Финляндии, которая считается самой счастливой страной на Земле. Об этом пишет The Bell со ссылкой на Bloomberg.

Фото: rbc.ua

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Количество финских женщин, торгующих на бирже, удвоилось за последние два года.

Доля женщин-инвесторов в Финляндии достигла уже 36%, подсчитала компания Nordnet.

Эта доля значительна и в других скандинавских странах — 33% в Швеции, 28% в Дании, 20% в Норвегии.

Большая вовлеченность финских женщин в торговлю на бирже объясняется политикой властей, направленной на то, чтобы сделать Финляндию наиболее финансово грамотной страной в мире.

Финны в отличие, например, от американцев инвестируют не для того, чтобы увеличить сбережения, а чтобы накопить дополнительную сумму, которую можно будет потратить на пенсии.

Источник: МинФин