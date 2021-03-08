Сенат США одобрил план Байдена на $1,9 триллиона

Сенат США одобрил план Байдена по спасению экономики на $1,9 трлн, — сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

Фото: pravda.com.ua

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Сенат конгресса США одобрил пакет мер помощи национальной экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса объемом $1,9 трлн. План основан на программе, предложенной президентом Джо Байденом.

Пакет мер предусматривает прямые выплаты американцам в размере $1,4 тыс., а также поддержку местных властей и бизнеса. За документ проголосовали 50 сенаторов, против — 49.

Теперь документ отправят в палату представителей, которая должна будет его одобрить, затем — на подпись Байдену. Демократы ожидают, что законопроект будет принят до 14 марта.

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На что собираются потратить деньги

Байден представил пакет мер по стимулированию экономики США на $1,9 трлн в середине января, еще до вступления в должность президента.

Часть этой суммы планируется выделить на борьбу с вирусом и кампанию вакцинации, часть — на оказание помощи населению. В частности, законопроект предполагает прямые выплаты американским гражданам по $1,4 тыс. на налогоплательщика.

С учетом тех выплат, которые конгресс одобрил в декабре 2020 года в размере $600, граждане США получат по $2 тыс. Остальные деньги должны пойти на помощь местным властям, школам и предприятиям.

Источник: МинФин