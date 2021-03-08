Сегодня в Венесуэле введена в обращение новая банкнота — миллион боливар. На самом деле это полдоллара

Центральный банк Венесуэлы с 8 марта этого года начал вводить в обращение три новые банкноты — номиналом 200 и 500 тыс., а также 1 млн боливар. О выпуске новых банкнот говорится на сайте Banco Central de Venezuela.

Фото: Banco Central de Venezuela

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Причины введения новых номиналов

В центробанке страны отметили, что эта новация должна удовлетворить потребности национальной экономики, страдающей от большого кризиса.

На лицевой стороне всех трех новых банкнот изображен Симон Боливар — лидер борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке и второй президент Венесуэлы.

Хотя новые банкноты станут самыми большими по номиналам в Венесуэле, высокой фактической стоимости они не имеют. Так, банкнота в 200 тыс. стоит всего $0,11, в 500 тыс. — $0,27, в миллион — $0,53.

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Что происходит в Венесуэле

В стране в течение трех лет продолжается политический и экономический кризис. Ряд стран мира признает президентом главу Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуана Гуайдо. Остальные страны отдают первенство Николасу Мадуро, формально победившему на президентских выборах 2019 года, которые прошли, по утверждениям оппозиции, с нарушениями.

Фактически вся власть находится в руках Мадуро, потому что его поддерживает силовой блок страны. Гуайдо же реального влияния на ситуацию в стране не имеет, довольствуясь дипломатическими контактами там, где его признают.

На фоне политического кризиса в стране хромает и экономика: в отдельные кризисные периоды инфляция исчислялась тысячами процентов. В частности, по данным BBC, только в январе 2021 года инфляция в Венесуэле составила более 2600%. Также на экономику страны негативно повлияло падение цен на нефть, экспорт которой составляет основу доходов Венесуэлы.

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Напомним

В декабре 2020 года в Венесуэле состоялись парламентские выборы. Победу на них одержал блок президента Николаса Мадуро. Однако Хуан Гуайдо призвал граждан бойкотировать эти выборы. Тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что результаты этих выборов были сфальсифицированы и не соответствуют волеизъявлению венесуэльского народа.

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Источник: МинФин