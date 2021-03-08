Прогноз курса на март 2021: почему возможны сюрпризы (видео)

Детально о новом законопроекте о налоговой амнистии, новом после в США, что будет с курсами доллара и евро в марте.

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В сегодняшнем выпуске «Прямо по курсу» Алексей Козырев расскажет: о новом законопроекте о налоговой амнистии, новом после в США, что будет с курсами доллара и евро в марте и на предстоящей неделе, а также с ценами на драгоценные металлы.

1) Президент внес в Верховную Раду законопроекты о налоговой амнистии. Получится ли реализовать этот проект.

2) Послом Украины в США назначена бывшая министр финансов Украины Оксана Маркарова. Поможет ли это наладить отношения Украины с кредиторами, и в частности с МВФ.

3) Прогноз курсов доллара и евро на март, факторы, которые на него влияют.

4) Прогноз курса и цен на золото и серебро на период с 4 по 10 марта.

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Источник: МинФин