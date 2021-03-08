Майнеры начали массово уезжать из Внутренней Монголии. Причина — возможный запрет добычи крипты

Майнеры начали покидать китайскую провинцию Внутренняя Монголия, где с мая может быть запрещена добыча криптовалют. Об этом пишет РБК со ссылкой на местное издание Haimanews.

Фото:btc-up.com

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Что известно

Майнинг-фермы уже начали вывозить оборудование в другие провинции Китая или за границу. Многие компании приняли решение перенести инфраструктуру в провинцию Сычуань.

Поставщик услуг облачного майнинга Weminer сообщил, что закроет несколько проектов из-за возможных ограничений.

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По информации издания, есть и такие майнинг-фермы, которые предчувствовали запрет и заранее подготовились к уходу из провинции. Такие компании избежали крупных убытков.

Предыстория

Ранее правительство Внутренней Монголии вынесло на общественное обсуждение инициативу о запрете майнинга криптовалют, чтобы снизить выбросы углерода и довести показатели до нормы, установленной национальным правительством.

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Государственный комитет по делам развития и реформ КНР, ранее уже выступал за запрет майнинга в стране.

В 2019 году он добавил майнинг к более чем 450 нежелательным видам деятельности, которые нарушают требования действующих законов, небезопасны, расходуют ресурсы и загрязняют окружающую среду.

Источник: МинФин