Картину художника Бэнкси за $95 тысяч сожгли и превратили в NFT-токен

Блокчейн-компания Injective Protocol продаст сожженную работу художника Бэнкси под названием «Morons (White)», которая была конвертирована в NFT-токен. Об этом пишет РБК со ссылкой на телеканал CBS.

Фото: tass.ru

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Детали

Токен выставят на аукцион, где можно будет сделать ставку в криптовалюте. Ранее Injective Protocol приобрела картину в черно-белом исполнении у галереи Taglialatella Gallery в Нью-Йорке за $95 тыс.

Уничтожение работы было совершено в неизвестном месте в Бруклине и транслировалось в YouTube и Twitter.

После сожжения картины блокчейн-компания создана невзаимозаменямый токен, привязанный к «цифровому образу предмета искусства».

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Это первый известный случай превращения физически существующего произведения искусства в виртуальный актив, заявил представитель Injective Protocol Мирза Уддин.

Напомним

Ранее аукционный дом Christie's впервые в истории существования провел торги в криптовалюте. За цифровую валюту была продана коллекция работ художника Beeple.

Покупателю вместе с коллекцией достался токен NFT. Каждый NFT представлен в единственном экземпляре и его нельзя заменить без согласия владельца. Такие токены используют при подтверждении права собственности на объект.

Источник: МинФин