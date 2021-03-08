Как понравиться банку. Банкир рассказал, у кого есть шансы получить ипотечный кредит в 2021 году

Ставки по ипотеке в Украине постепенно снижаются, с марта некоторые банки будут предлагать кредитына жилье под 7%. Кто имеет наибольшие шансы получить ипотечный кредит в 2021 году, «Минфину» рассказал начальник управления кредитования розничного бизнеса банка Глобус Виталий Кириленко.

фото: radiotrek

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Чем больше, тем лучше

Первое, на что обращают банки внимание, — это на сумму первого взноса по ипотечному кредиту и на ежемесячный доход заемщика.

По словам Виталия Кириленко, минимальная сумма первоначального взноса составляет 20%, но с его увеличением возрастает шанс заемщика получить одобрение банка на выдачу кредита.

«В среднем клиенты вносят 30−35% от стоимости жилья. Первоначальный взнос банка необходим для того, чтобы подтвердить платежеспособность клиента», — подчеркнул эксперт.

Для оценки текущего финансового состояния заемщика за основу берется информация о его среднем доходе: для наемных работников — за последние 6 месяцев, для частных предпринимателей — за 12 месяцев.

Например, рассмотрим потенциального заемщика в возрасте 30 лет, не работающего, без детей, который хочет получить 700 тыс. грн кредита на максимальный срок 20 лет с процентной ставкой 10% годовых. Выплаты по кредиту и процентам составят 8750 грн в месяц, при этом расходы на жизнь составляют 4−5 тыс. грн в месяц.

«Для успешного получения кредита на таких условиях нужно предоставить банку справку о среднемесячном доходе не менее чем на 19 тыс. грн», — подсчитал представитель банка Глобус.

В идеале, по его словам, если ежемесячный платеж не превышает четверти совокупного дохода семьи.

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Преференции по возрасту

Банки предоставляют кредиты лицам с 21 года до 70 лет (на момент окончания срока кредитования). По словам Виталия Кириленко, преимуществ, как таковых, нет.

Впрочем эксперт признается, что легче работать с людьми в возрастном диапазонные 27−50 лет. В большинстве эти люди четко понимают, что именно хотят получить.

Роль кредитной истории

Клиент с положительной кредитной историей будет иметь больше преимуществ в получении кредита, чем клиент, у которого она отрицательная.

«Тем не менее, если так сложилось, что через различные жизненные обстоятельства ваша кредитная история несовершенна, шансы получить кредит возрастут, когда вы оплатите собственными средствами 50% и более стоимости имущества, которое вы покупаете за счет кредитных средств», — посоветовал эксперт.

Что же касается отсутствия кредитной истории, то, как уверяет представитель банка Глобус, это вовсе не является препятствием в получении кредита. Ведь окончательное решение о предоставлении займа определяет совокупность факторов. Кроме кредитной истории, это доходы, собственный вклад, стабильность работы на одном месте, наличие имущества в собственности и даже информация о заграничных путешествиях.

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Как увеличить шансы на получение ипотеки

Прежде всего банкиры ценят честность и открытость. Больше шансов на одобрение банка получит клиент, который сразу предоставит максимальную информацию о себе. При этом раскроет все «нюансы», скажем, что имеет другой действующий кредит, а не вспомнит об этом в процессе.

«Также желательно адекватно оценивать свои возможности при запросе на кредит. Могу заверить вас, что платить более 50% своего дохода по кредиту возможно, но очень трудно, а любая чрезвычайная ситуация — болезнь, поломка, потеря работы — сразу и надолго выбивает из графика», — подчеркнул банкир.

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Источник: МинФин