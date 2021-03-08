Цена нефти Brent взлетела выше $71 за баррель. Причина — атаки хуситов
Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае во время торгов 8 марта превысила $71 за баррель. Об этом сообщила Reuters, пишет Investing.com
Фото: eadaily.com
1
Откуда такая динамика
На максимуме за сутки нефть стоила $71,38, прибавляя около 3%. Так дорого Brent не стоила с 8 января 2020 года.
Нефть WTI прибавляла на момент написания материала 2,4%, поднимаясь до $67,69 за баррель. На пике котировки достигали $67,98 — самого высокого уровня с октября 2018 года.
7 марта Саудовская Аравия сообщила об атаке ракетами и беспилотниками на ее нефтяную инфраструктуру — экспортный терминал Рас-Танура в Персидском заливе, который является крупнейшим в мире. Как отмечает Bloomberg, это наиболее серьезное нападение на саудовские нефтяные предприятия с сентября 2019 года. Тогда был атакован ключевой нефтеперерабатывающий завод.
Министр энергетики Саудовской Аравии подчеркнул, что страна смогла перехватить атаку с моря и производство нефти не пострадало. По утверждению Эр-Рияда, атаку организовали хуситы — военная группировка из Йемена.
Читайте также: Goldman Sachs ожидает, что нефть подорожает до $80 уже в этом году
Кстати
Goldman Sachs Commodities Research повысил свой прогноз по Brent на второй и третий кварталы на $5 за баррель — до $75 и $80 за баррель. Причиной пересмотра прогноза стало заявление стран ОПЕК+ о продлении сокращения добычи еще на месяц, несмотря на всплеск цен на нефть.
Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»
Источник: МинФин