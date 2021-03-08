Аналитики признали зависимость цены акций Tesla от курса биткоина и призвали продать крипту

Бывший топ-менеджер Goldman Sachs Гэри Блэк уверен, что Tesla следует использовать излишки денежных средств для покупки собственных акций, а не цифровых активов. Об этом бывший инвестиционный директор Goldman Sachs заявил, анализируя, что может остановить падение акций производителя электрокаров Tesla, пишет ForkLog.

Фото: fool.com

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Что происходит с акциями инвесторов в крипту

Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs Гэри Блэк закрыл длинную позицию по акциям компании Tesla из-за инвестиций производителя электрокаров в биткоин.

По данным аналитиков из Wedbush Securities, нереализованная прибыль Tesla от вложений $1,5 млрд в первую криптовалюту оказалась выше, чем от продажи электромобилей за 2020 год. В компании также заявили о зависимости цены акций Tesla от курса биткоина.

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«Представьте, какой положительный импульс создала бы Tesla, если бы объявила о продаже биткоинов и одобрила выкуп акций. Крайне маловероятно, но акционеры поддержали бы», — отметил Блэк.

8 февраля компания Tesla сообщила, что инвестировала $1,5 млрд в первую криптовалюту. Менее чем за месяц акции производителя электрокаров упали на 28%.

График падения акций Tesla после раскрытия инвестиций в биткоин

Данные: Yahoo Finance

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В течение последнего месяца вниз пошли также ценные бумаги первой инвестировавшей в биткоин публичной компании MicroStrategy. С 9 февраля акции упали на 50%.

График падения акций MicroStrategy

Данные: Yahoo Finance

Что происходит с биткоином

По данным Bitcoin Treasuries, на 5 марта MicroStrategy владеет 90 859 BTC на $4,3 млрд, купленными на $2,18 млрд. Tesla владеет 48 000 BTC на $2,58 млрд, согласно сервису.

8 февраля после инвестиций Tesla цена первой криптовалюты выросла более чем на $5000 в течение нескольких часов и обновила исторический максимум на отметке выше $44 тыс.

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20 февраля курс биткоина преодолел уровень $57 тыс., после чего начал падать. По состоянию на 5 марта текущего года монета торговалась на уровне $47,5 тыс.

24 февраля MicroStrategy инвестировала более $1 млрд в цифровое золото. 1 марта компания купила еще 328 BTC на $15 млн.

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Источник: МинФин