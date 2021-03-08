Финансы

Акции ипотечной компании Rocket Cos. за один день выросли на 71%. Дэниел Гилберт стал богаче благодаря трейдерам Reddit

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Акций компании Rocket Cos. выросли на $32,3 млрд благодаря розничным трейдерам из соцсетей, таким как ветка WallStreetBets на форуме Reddit. В результате состояние основателя крупнейшей в Америке ипотечной компании Rocket Cos. Дэниела Гилберта за день увеличилось на 71%, сообщает inventure.com.ua.

Фото: wsj.com

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Что происходит благодаря Reddit

Теперь состояние Дэниеля Гилберта оценивается в $82,7 млрд, что позволило ему войти в десятку богатейших миллиардеров мира, по версии Forbes, вытеснив из нее самого богатого бизнесмена Азии Мукеша Амбани.

За последний год состояние миллиардера резко увеличивается уже второй раз. В августе 2020 года, когда Rocket стала публичной компанией, состояние Гилберта выросло в четыре раза.

При этом трейдеры непреднамеренно еще больше обогатили крупных акционеров. Например, китайский миллиардер Ван Цзяньлинь, король газировки La Croix Ник Капорелла и директор Tootsie Roll Industries Inc. Эллен Гордон сказали им «спасибо».

Предыстория

В конце января 2021 года пользователи Reddit подняли стоимость акций «умирающей» сети магазинов GameStop на 700%. Флешмоб стал интернет-феноменом, который повлиял на прибыль хедж-фондов и вызвал негативную реакцию со стороны Уолл-стрит.

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В феврале WSJ сообщила, что Минюст США начал расследование о манипулировании рынком после войны инвесторов с Reddit и Уолл-стрит.

Также в феврале группа инвесторов подала иск против Кита Гилла, неформального «лидера» пользователей с Reddit, обвинив его в манипуляциях с акциями GameStop. Из-за этого Гилл утратил статус профессионального финансового брокера.

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Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 21 секунда ago
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