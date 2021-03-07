В какие банки вкладчики несли валюту в 2020 году

Безоговорочным лидером по приросту валютных средств физлиц стал Универсал Банк Сергея Тигипко. По расчетам «Минфина», его портфель прирос на $114 млн. Такие данные приводятся в статье В какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали.

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Как известно, на лицензии Универсал Банка работает мобильный monobank, который предлагает одни из самих высоких ставок на рынке. Сам mono не фигурирует в статистике, его привлечения учитываются на балансе Универсал Банка. «Минфин» запросил у monobank детальную аналитику и получил ответ, подтвердивший наши догадки. Почти весь депозитный прирост Универсала за 2020 г. обеспечил «банк в смартфоне».

Второе место по валютному притоку занял ОТП Банк (+ $73,3 млн.).

Приток валюты в банки с западным капиталом под нулевые ставки — общесистемная тенденция. В лидерах по этому показателю — также Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креди Агриколь, Прокредит, Кредобанк и Альфа-Банк.

Как правило, в этих банках состоятельные украинцы держат крупные валютные сбережения. Последний рейтинг устойчивости банков от «Минфина» в который раз подтвердил надежность банков с иностранным капиталом.

В компанию к «дочкам» иностранных банков затесались ПУМБ и А-банк, где также наблюдается приток валюты.

Примечательно, что госбанки, резко снизившие ставки по валютным вкладам до 1−1,6% годовых, в полном составе оказались среди лидеров по оттоку валютных средств населения.

В этот же список попал другой банк Сергея Тигипко — Таскомбанк. За прошлый год он потерял порядка $28 млн, хотя предлагал весьма конкурентные депозитные ставки — более 2% годовых в долларах.

Топ-10 банков по приросту валютных средств физлиц за 2020 год, млн $.

Банк млн $ Универсал Банк 114,6 ОТП Банк 73,3 Райффайзен Банк Аваль 66,0 Укрсиббанк 63,7 ПУМБ 52,6 Креди Агриколь Банк 46,0 Прокредит Банк 35,9 Альфа-Банк 15,4 Кредобанк 13,1 А — Банк 9,9

Источник: МинФин