В какие банки вкладчики несли валюту в 2020 году
Безоговорочным лидером по приросту валютных средств физлиц стал Универсал Банк Сергея Тигипко. По расчетам «Минфина», его портфель прирос на $114 млн. Такие данные приводятся в статье В какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали.
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Как известно, на лицензии Универсал Банка работает мобильный monobank, который предлагает одни из самих высоких ставок на рынке. Сам mono не фигурирует в статистике, его привлечения учитываются на балансе Универсал Банка. «Минфин» запросил у monobank детальную аналитику и получил ответ, подтвердивший наши догадки. Почти весь депозитный прирост Универсала за 2020 г. обеспечил «банк в смартфоне».
Второе место по валютному притоку занял ОТП Банк (+ $73,3 млн.).
Приток валюты в банки с западным капиталом под нулевые ставки — общесистемная тенденция. В лидерах по этому показателю — также Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Креди Агриколь, Прокредит, Кредобанк и Альфа-Банк.
Как правило, в этих банках состоятельные украинцы держат крупные валютные сбережения. Последний рейтинг устойчивости банков от «Минфина» в который раз подтвердил надежность банков с иностранным капиталом.
В компанию к «дочкам» иностранных банков затесались ПУМБ и А-банк, где также наблюдается приток валюты.
Примечательно, что госбанки, резко снизившие ставки по валютным вкладам до 1−1,6% годовых, в полном составе оказались среди лидеров по оттоку валютных средств населения.
В этот же список попал другой банк Сергея Тигипко — Таскомбанк. За прошлый год он потерял порядка $28 млн, хотя предлагал весьма конкурентные депозитные ставки — более 2% годовых в долларах.
Топ-10 банков по приросту валютных средств физлиц за 2020 год, млн $.
|Банк
|млн $
|
Универсал Банк
|
114,6
|
ОТП Банк
|
73,3
|
Райффайзен Банк Аваль
|
66,0
|
Укрсиббанк
|
63,7
|
ПУМБ
|
52,6
|
Креди Агриколь Банк
|
46,0
|
Прокредит Банк
|
35,9
|
Альфа-Банк
|
15,4
|
Кредобанк
|
13,1
|
А — Банк
|
9,9
Источник: МинФин