В феврале международные резервы «похудели» до 28,5 миллиарда

По состоянию на 1 марта 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,5 млрд.

Фото: mind.ua

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По состоянию на 1 марта 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили $28,5 млрд. В феврале они уменьшились на 1%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В общем динамику резервов в течение февраля определяли факторы

во-первых, операции по управлению государственным долгом

Валютные поступления в пользу правительства от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) в феврале составили $456,7 млн. В то же время общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составлял $633,9 млн. Из этой суммы $489,2 млн были направлены на обслуживание и погашение ОВГЗ, $33,7 млн — на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), остальные средства — на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В феврале правительство и Нацбанк выплатили $213,1 млн в пользу Международного валютного фонда.

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во-вторых, операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке.

В начале февраля предложение на валютном рынке преобладало спрос, в частности вследствие наращивания портфеля ОВГЗ нерезидентами. Это позволило центральному банку выкупить в резервы $200 млн. Последние две недели февраля межбанковский валютный рынок был сбалансированным, поэтому НБУ не выходил на валютный рынок. Интервенции по продаже валюты в прошлом месяце не проводились.

в-третьих, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на $87,5 млн.

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Как сообщалось

В январе 2021 года они уменьшились на 1,1% в первую очередь вследствие погашения внешних и внутренних обязательств государства.

На начало 2021 международные резервы Украины составляли $29,1 млрд, чистые международные резервы — $18,1 млрд.

В 2019 году международные резервы Украины выросли на 22% — до $25,3 млрд, достигнув семилетнего максимума.

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Источник: МинФин