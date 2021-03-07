Топ-5 банков по доле активных карт в портфеле на 1 января 2021

«Минфин» посчитал, в каких банках клиенты активнее всего пользуются пластиковыми картами. Наибольшая доля активных карт на 1 января 2021 года в портфеле Универсал Банка (monobank) — более 72%. Об этом говорится в статье «Минфина» В кошельках украинцев накопилось много ненужных карт.

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Второе место — за Приватом — почти 66%.

Выше средних по рынку показатели также — у Банка Восток, Укрсиббанка, Райффайзен Банка Аваль и Кредобанка.

Вообще, банк «Восток» — в плюсах по всем показателям карточного бизнеса. Видимо, сказывается тесное сотрудничество с крупными продуктовыми сетями группы Fozzy.

Топ-5 банков по доле активных карт в портфеле на 01.01.2021, % активных карт в портфеле

Банк доля активных карт, % Универсал Банк 72,3 Приватбанк 65,9 Банк Восток 62,3 Укрсиббанк 57,9 Райффайзен Банк Аваль 56,8

Топ-10 банков по доле «спящего пластика» на 01.01.2021, % активных карт в портфеле

Банк % активных карт в портфеле Банк Форвард 13,3 Идея Банк 17,5 Таскомбанк 19,0 Мегабанк 21,1 Укргазбанк 23,4 Банк Инвестиций и Сбережений 31,4 Банк Кредит Днепр 31,7 ПУМБ 32,5 А — Банк 33,4 Банк Конкорд 33,6

Перезагрузка портфеля

Исходя из данных, обнародованных НБУ, по итогам 2020 года количество активных платежных карт на руках у населения сократилось почти на 1,8 млн. — до 40,4 млн. штук.

Это произошло из-за того, что методика отнесения карт к категории «активных» стала жестче.

На начало 2020 г. активными считались карты, по которым проводилась хотя бы одна расходная операция за квартал (три месяца). Кстати, карточную статистику до 2020 г. НБУ публиковал с такой же периодичностью.

Однако в прошлом году он стал делать это на ежемесячной основе. Теперь к категории «активных» стали относить карты, по которым в отчетном месяце была совершена хотя бы одна расходная операция.

Первые данные по новой методике были опубликованы по состоянию на 1 февраля 2020 г. Неудивительно, что численность активных карт резко сократилась с 42,2 млн. до 36,3 млн. штук.

Источник: МинФин