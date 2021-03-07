НБУ рассказал, сколько украинцы купили наличной валюты за январь-февраль

Национальный банк обновил показатели валютного рынка за 2021 год. По данным регулятора, в феврале объем покупки населением наличной валюты составил $1,340 млрд, продажи — $1,301 млрд.

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По данным регулятора, в январе 2021 года украинцы продали на 34% меньше валюты, чем в декабре 2020 года — $1,07 млрд в эквиваленте. Покупка валюты в первый месяц года также сократилась на 36,5% — до $1,085 млрд в эквиваленте.

Таким образом за январь-февраль 2021 года украинцы купили валюты на $55 млн больше, чем продали.

Что было в прошлом году

По итогам 2020 года население продало наличную валюту на $15,95 млрд, купило — $14,85 млрд.

Разница между этими показателями составила $1,1 млрд.

Источник: МинФин