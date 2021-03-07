Goldman Sachs ожидает, что нефть подорожает до $80 уже в этом году

Goldman Sachs Commodities Research повысил свой прогноз по Brent на второй и третий кварталы на $5 за баррель — до $75 и $80 за баррель, сообщает Profinance. Причиной пересмотра прогноза стало заявление стран ОПЕК+ о продлении сокращения добычи еще на месяц, несмотря на всплеск цен на нефть.

0

Банк ожидает цены на нефть марки Brent на уровне $75 за баррель во втором квартале и $80 за баррель в третьем квартале 2021 года.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК +) в четверг согласились продлить сокращение добычи нефти до апреля, решив, что восстановление спроса после пандемии коронавируса все еще хрупкое.

Стратегия поставок ОПЕК+ работает из-за ее неожиданности и внезапности, заявили в Goldman Sachs.

«Мы считаем, что ОПЕК+ придерживается стратегии жесткого рынка нефти, и наш обновленный прогноз баланса спроса и предложения указывает на то, что запасы ОЭСР к концу этого года упадут до самого низкого уровня с 2014 года», — предполагают в банке.

Банк снизил прогноз добычи ОПЕК+ на 0,9 млн баррелей в сутки в течение следующих шести месяцев и сказал, что поставки сланцевой нефти, Ирана и стран, не входящих в ОПЕК, вероятно, останутся крайне неэластичными по отношению к ценам до второй половины 2021 года, что позволит ОПЕК + быстро сбалансировать рынок нефти.

Потребление восстанавливается

Международное энергетическое агентство ожидает, что в 2021 году мировой спрос на нефть вырастет на 5,4 млн баррелей в день, достигнув 96,4 млн баррелей в день. Таким образом планируется восстановить около 60% от объема, утраченного во время пандемии.

Читайте также: Нефтяное ралли продолжается: сколько планируем на этом заработать

Спрос возрастет во второй половине этого года, поскольку вводится больше вакцин, заявила группа в прошлом месяце.

Источник: МинФин