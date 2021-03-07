Глава Kraken предрек рост биткоина до $1 млн за десять лет. Также криптовалюта заменит доллар

Гендиректор онлайн-сервиса по обмену криптовалют Kraken Джесси Пауэлл в интервью Bloomberg TV предсказал, что биткоин может достичь отметки в $1 млн за 10 лет.

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По его словам, сторонники цифровой валюты верят, что она в итоге сможет заменить все основные фиатные валюты. «Истинно верующие в биткоин скажут вам, что он достигнет Луны, Марса и, наконец, станет мировой валютой», — заявил Пауэлл.

Он считает, что доллар сейчас демонстрирует признаки слабости, и поэтому вскоре люди начнут измерять цену вещей в биткоинах.

Ранее глобальный стратег американского финансового конгломерата Morgan Stanley Ручир Шарма заявил, что доллар теряет свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и биткоин уже начал постепенно заменять его в качестве инструмента платежа и сбережения.

Биткоин становится популярным

Как сообщал «Минфин», биржа Bitfinex запустила платежный сервис Bitfinex Pay с поддержкой биткоина и Ethereum. Сервис позволяет беспрепятственно принимать криптовалютные платежи.

Также платежная система PayPal запустила операции по продаже и покупке криптовалют. Собственный платежный сервис создала и криптовалютная биржа Binance.

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Расширяются и возможности оплаты товаров за криптовалюту в Украине. Так, платежи в биткоине начала принимать сеть пиццерий Mister Cat.

Источник: МинФин