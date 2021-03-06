Украинские банки остаются самыми крупными владельцами ОВГЗ. Их доля составляет 51,44%

В течение недели с 26 февраля по 5 марта 2021 года украинские банки нарастили портфели ОВГЗ на 422 млн грн. Их доля в структуре владельцев государственных облигаций составляла 51,44%. Об этом пишет Министерство финансов на официальной странице в фейсбуке.

Фото: interfax.com.ua

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В течение указанного периода погашения и выплаты купонного дохода по ранее размещенным ОВГЗ составляли всего около 15 млрд грн.

Изменения в структуре собственников ОВГЗ

С учетом произведенных выплат и проведенных новых размещений на аукционах ОВГЗ 2 марта произошли следующие изменения в структуре собственников внутренних государственных ценных бумаг.

Украинские банки остаются владельцами ОВГЗ с общей долей 51,44%. В течение недели портфель ОВГЗ в их собственности вырос на 422 млн грн.

Физические лица оказались на втором месте по росту портфеля ОВГЗ. Они увеличили его на 337 млн грн, однако в структуре собственников ОВГЗ их доля составляет лишь 1,4%. Физические лица активно покупают ОВГЗ с начала 2021 года, а их инвестиции в ОВГЗ находятся на историческом максимуме.

За неделю портфель нерезидентов уменьшился на 821 млн грн. Общая стоимость ОВГЗ в собственности нерезидентов составляет 101 856 млн грн. Доля иностранных инвесторов в структуре собственников украинских внутренних государственных бумаг составляет 9,97%.

Портфель юридических лиц уменьшился на 1568 млн грн. Портфели НБУ и территориальных общин не изменились.

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Ранее

Минфин привлек в бюджет 2 марта 2021 года 11,5 млрд грн.

В январе этого года в бюджет на аукционах ОВГЗ было привлечено 37,45 млрд грн, в феврале — 38,43 млрд грн.

По итогам 2020 года объем ОВГЗ в обращении вырос на 169 млрд грн (+20,5%).

ОВГЗ онлайн от ICU Trade 10,5% грн, 3% – в долларах США

Источник: МинФин