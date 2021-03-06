Финансы
Курс валют на вечер 5 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар добавил по 5 копеек на покупке и продаже. Евро — наоборот, потерял 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже.
Фото: akchabar.kg
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Валюта
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Открытие 5 марта
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Закрытие 5 марта
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Изменения
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доллар
|27,70/27,72
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27,75/27,77
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5/5
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евро
|33,10/33,12
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33,07/33,08
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¾
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рубль
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0,3723/0,3727
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0,3730/0,3733
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0,0007/0,0006
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7000−27,7200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1015−33,1254 грн/евро, торги по рублю — 0,3723−0,3727 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,61−27,82 гривны. Евро покупают по 32,95 гривны, продают по 33,40 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,85−34,50 гривны.
Источник: МинФин