Финансы

Курс валют на вечер 5 марта: межбанк, наличный и «черный» рынки

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К закрытию межбанка доллар добавил по 5 копеек на покупке и продаже. Евро — наоборот, потерял 3 копейки на покупке и 4 копейки на продаже.

Фото: akchabar.kg

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Валюта

Открытие 5 марта

Закрытие 5 марта

Изменения

доллар

 27,70/27,72

27,75/27,77

5/5

евро

 33,10/33,12

33,07/33,08

¾

рубль

0,3723/0,3727

0,3730/0,3733

0,0007/0,0006

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,7000−27,7200 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,1015−33,1254 грн/евро, торги по рублю — 0,3723−0,3727 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,61−27,82 гривны. Евро покупают по 32,95 гривны, продают по 33,40 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,60−28,50 гривны, евро — 32,85−34,50 гривны.

Источник: МинФин

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