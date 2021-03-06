Компания Rakuten запустила платежную инфраструктуру с поддержкой криптовалют

Коммерческая компания Rakuten недавно запустила торговую инфраструктуру с поддержкой криптовалют. Это мобильное платежное приложение для транзакций таких криптовалют, как Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. Об этом пишет psm7.com.

Фото: bits.media

0

Что известно о сервисе

Первое европейское подразделение компании Rakuten было открыто в октябре 2020 года в Германии. Оно предоставляет услуги не только в секторе розничной торговли, но и в области финансов.

Компания предлагает клиентам собственный онлайн-банк с поддержкой кредитной карты Rakuten и цифрового кошелька.

Однако сервис поддержки транзакций с криптовалютами пока что доступен только для клиентов в Японии.

Компания позволяет оплачивать покупки в Bitcoin, Bitcoin Cash и Ethereum. Для этого пользователям предлагается специальное платежное приложение Rakuten Pay (RP). Держателям обычных криптовалютных кошельков доступна возможность мгновенного перевода своих активов в Rakuten Pay для последующего осуществления оплат.

Конвертация между национальной валютой и криптовалютой происходит автоматически и бесплатно.

Стоит отметить, что пользователи приложения Rakuten Pay могут не ограничиваться покупками исключительно на сайте Rakuten. Это означает, что используя RP, можно свободно расплачиваться криптовалютой на любых других маркетплейсах.

Читайте также: Goldman Sachs возобновил торговлю криптовалютами

Кстати

Компания Ripple предлагает адаптированную версию XRP с открытым исходным кодом, которая может послужить базой для создания на ее основе государственных централизованных валют. В настоящий момент центробанки ряда стран весьма заинтересованы в подобном цифровом решении. В их числе центральные банки Швеции, Китая, Великобритании и других стран, которые активно трудятся над созданием собственных цифровых валют.

Читайте также: Канадский инвестор спрогнозировал рост капитализации биткоина в 20 раз

Хотите знать о криптовалюте больше? Следите за эксклюзивными материалами «Минфина» в телеграм-канале.

Источник: МинФин