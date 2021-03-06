Японский богач стремится облететь Луну в компании единомышленников. Поэтому ищет 8 смельчаков

Миллиардер из Японии Юсаку Маедзава ищет 8 попутчиков для космического путешествия. Цель — облететь Луну. Об этом пишет ВВС news.

Фото: bbc.com

0

Условия участия

Маедзава заявил, что хочет, чтобы к путешествию присоединились люди разного происхождения. Он отметил, что люди, которые пройдут отбор, будут лететь бесплатно: «Я выкупил все места, поэтому это будет частная поездка», — сказал он на видео в Twitter, где также поделился ссылкой на детали заполнения заявки.

Маедзава заметил, что кандидаты должны отвечать следующим критериям:

развивать любую деятельность, в которой они участвуют;

помогать другим людям и обществу;

быть готовыми поддерживать других членов экипажа, которые разделяют схожие стремления.

Миссия под названием DearMoon состоится на корабле SpaceX Илона Маска и станет первым полетом человека на Луну с 1972 года.

Миссия запланирована на 2023 год.

Что известно о миллиардере

Это уже не первая «космическая» инициатива Маедзавы. В 2018 году именно его объявили как первого пассажира, который осуществит частное путешествие вокруг Луны.

Читайте также: В 2030 году только рынок космического туризма достигнет $3 млрд: как получить свою долю

Деятельность миллиардера связана с миром моды и искусства. Ранее он хотел предложить совместный полет на Луну художникам, однако теперь изменил свое мнение.

Кроме того, в прошлом году он пытался найти партнершу, которая бы согласилась полететь с ним вокруг спутника Земли, но также отказался от этой идеи. Тогда в конкурсе могли участвовать одинокие девушки в возрасте от 20 лет, которые заинтересованы в полете в космос и могут присоединиться к предполетной подготовке.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»

Источник: МинФин