Финансы

Японский богач стремится облететь Луну в компании единомышленников. Поэтому ищет 8 смельчаков

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Миллиардер из Японии Юсаку Маедзава ищет 8 попутчиков для космического путешествия. Цель — облететь Луну. Об этом пишет ВВС news.

Фото: bbc.com

0

Условия участия

Маедзава заявил, что хочет, чтобы к путешествию присоединились люди разного происхождения. Он отметил, что люди, которые пройдут отбор, будут лететь бесплатно: «Я выкупил все места, поэтому это будет частная поездка», — сказал он на видео в Twitter, где также поделился ссылкой на детали заполнения заявки.

Маедзава заметил, что кандидаты должны отвечать следующим критериям:

  • развивать любую деятельность, в которой они участвуют;
  • помогать другим людям и обществу;
  • быть готовыми поддерживать других членов экипажа, которые разделяют схожие стремления.

Миссия под названием DearMoon состоится на корабле SpaceX Илона Маска и станет первым полетом человека на Луну с 1972 года.

Миссия запланирована на 2023 год.

Что известно о миллиардере

Это уже не первая «космическая» инициатива Маедзавы. В 2018 году именно его объявили как первого пассажира, который осуществит частное путешествие вокруг Луны.

Читайте также: В 2030 году только рынок космического туризма достигнет $3 млрд: как получить свою долю

Деятельность миллиардера связана с миром моды и искусства. Ранее он хотел предложить совместный полет на Луну художникам, однако теперь изменил свое мнение.

Кроме того, в прошлом году он пытался найти партнершу, которая бы согласилась полететь с ним вокруг спутника Земли, но также отказался от этой идеи. Тогда в конкурсе могли участвовать одинокие девушки в возрасте от 20 лет, которые заинтересованы в полете в космос и могут присоединиться к предполетной подготовке.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

1 час ago

Космос и ядерная энергетика: в ОП назвали приоритеты в сотрудничестве со Штатами

1 час ago

“Мины” ложатся все ближе: еще один человек из окружения Путина заболел COVID-19

2 часа ago

Далай-лама привился от коронавируса “украинской” вакциной (видео)

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button