Из-за судебных решений возникает опасность для кредиторов банков-банкротов и инвестклимата страны — ФГВФЛ

Сегодня, 3 марта, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил об опасном прецеденте в судебном деле, который может иметь довольно значительные негативные последствия. Речь идет прежде всего о признании недействительными торгов в форме пула кредитов банков-банкротов, что на самом деле является общепризнанной мировой практикой. Заявление Фонд обнародовал на официальном сайте ведомства.

Фото: dilo.net.ua

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Суть судебного дела

Северный апелляционный хозяйственный суд 3 марта рассматривает апелляционную жалобу банка «Финансы и Кредит», Дельта Банка и ФГВФЛ и НБУ на решение Хозяйственного суда г. Киева от 20.10.2020 по делу № 910/5251/20. Истцами в Хозяйственном суде выступили ОАО «Белоцерковская Теплоэлектроцентраль» и ООО «Танк Транс».

Указанным решением Хозяйственный суд г. Киева признал недействительными торги, на которых был реализован самый дорогой по цене продажи лот — пул кредитов Дельта Банка, банков «Надра» и «Финансы и Кредит». Часть этих кредитов находится в залоге НБУ.

Цена продажи лота составила почти 850 млн грн, которые были направлены на расчеты с кредиторами.

Своим решением Хозяйственный суд г. Киева поставил под сомнение общепризнанную мировую практику объединения проблемных активов (NPL) в единый пул. Примеры реализации таких пулов на международных рынках доказали, что именно продажи в составе пулов являются самым эффективным путем реализации NPL. И именно такие пулы привлекают внимание профессиональных игроков.

Основными активами, включенными в пул, который рассматривался в суде, стала задолженность по кредитам:

группы компаний «Яблочный дар» перед Дельта Банком. Взыскание этой задолженности зависит от решений судов по соответствующим искам. К тому же, одна из компаний, входящих в группу «Яблочный дар», а именно ООО «Танк Транс», на момент продажи лота инициировала процедуру банкротства;

ЧАО «Росава» перед банком «Финансы и Кредит». По данным ЕГР на момент продажи компания начала процедуру ликвидации.

Все активы, включенные в пул, неоднократно выставлялись на торги — сначала по частям, затем в составе мелких пулов. Однако покупателей не нашлось, поэтому было принято решение объединить их в единый пул.

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Какие последствия может иметь отрицательное решение по апелляции

В случае вынесения отрицательного решения судом апелляционной инстанции в Украине фактически остановится продажа NPL-кредитов не только банков, которые выводятся с рынка, но и действующих, имеющих в портфеле проблемную задолженность.

По данным НБУ, на начало 2021 года объем NPL-кредитов в работающих банках превышал 40%.

Кроме того, это остановит расчеты с кредиторами банков, которые, как известно, осуществляются именно за счет реализации активов, а также разрушит систему пуловых продаж проблемных активов.

В широком смысле такой опасный прецедент подорвет доверие потенциальных покупателей к надежности инвестиционного поля Украины и нанесет сокрушительный удар по инвестиционному климату в стране.

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Справочно

Рынок NPL в Украине был создан с нуля Фондом гарантирования вкладов во время банковского кризиса 2014−2016 годов, когда Фонд начал выводить с рынка 97 неплатежеспособных банков (в то время — половину банковской системы Украины). Инвентаризация активов банков, переданных в управление Фонда, показала, что львиная доля их активов — это были неработающие кредиты, в том числе беззалоговые, выданные связанным лицам или юридическим лицам, «ушедшим» в контролируемое банкротство.

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Источник: МинФин