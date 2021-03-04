Главное за четверг: учетная ставка с поправкой на инфляцию, какие банки любят вкладчики и возможный новый локдаун

«Минфин» подсчитал, в какие банки вкладчики несли деньги, а из каких забирали

Девальвация гривны в 2020 году искусственно завысила депозитные показатели многих банков. Многие из них декларировали номинальный прирост валютных вкладов, но на самом деле имели отток. «Минфин» посчитал, у каких банков на самом деле выросли портфели, а кто «выехал» за счет курса.

НБУ повысил учетную ставку до 6,5%

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до уровня 6,5% годовых. Об этом во время монетарного брифинга заявил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.

Планируете брать ипотеку — узнайте, как выглядит идеальный заемщик

В прошлом году общая сумма выданных ипотечных кредитов выросла на 36% — до 3,8 млрд грн. Но несмотря на это, за счет кредитных средств финансируется менее 5% сделок по покупке жилья. «Минфин» выяснял у банкиров, у кого больше всего шансов получить кредит на жилье в 2021 году.

Инфляция замедлится в конце 2021 года — Гелетий

Достаточно быстрое восстановление мировой и украинской экономики будет формировать ощутимое инфляционное давление в течение всего года, заверил на пресс-брифинге относительно решений по монетарной политике заместитель председателя Нацбанка Юрий Гелетий. И добавил, что в конце этого года инфляция замедлится и закрепится в целевом диапазоне 5% ± 1 п. п., сообщает пресс-служба НБУ на официальном сайте.

В Украине могут вернуть локдаун. Премьер назвал условие

По всей Украине могут ввести локдаун из-за ситуации с коронавирусом, если большинство областей окажутся в «красной» зоне карантина. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на пресс-конференции 4 марта.

Источник: МинФин