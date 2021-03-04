Доллар уже по 27,71 гривен, а евро по 33,36 гривен: что происходит с валютой

Четверг на валютном рынке продолжил тенденции этой недели, и валюта снова подешевела на межбанке. За день котировки доллара снизились до 27,685/27,71 гривен, а евро — до 33,33/33,36 гривен. Это было даже несколько ниже утреннего прогноза «Минфина». Напомним, что с утра мы предполагали нижнюю границу котировок по доллару в пределах 27,75 грн, а евро — в пределах 33,40 гривен.

Фото: ehonews.kz

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Предложение существенно превышало спрос и после долгих раздумий на рынок даже выходил Нацбанк под конец активной фазы торгов с выкупом $20 млн по 27,68 гривен. Купил он их в течение нескольких минут. Это говорит о том, что даже в конце сессии избыток предложения валюты сохранялся.

Покупатели откровенно играли «на понижение», не торопились заключать сделки, а периодически и формально ненадолго снимали свои заявки на покупку, чтобы сделать продавцов еще более сговорчивыми по курсу. А затем возвращались на межбанк и покупали уже дешевле.

Решение о повышении Нацбанком учетной ставки до 6,5% годовых пока не особо «впечатлило» участников рынка. Создается ощущение, что именно к такому развитию событий и было готово большинство клиентов и самих банков.

Ход торгов:

После недолгих и неудачных попыток спекулянтов задрать курс вверх — продавцы очень быстро столкнулись с низким уровнем спроса на валюту. С утренних 27,82/27,835 гривен доллар упал до 27,76/27,775 к 11:00 и до 27,74/27,755 к полудню. К обеду курс просел еще ниже — до 27,72/27,735 гривен. Предложение по-прежнему превышало спрос, а реальных покупателей становилось все меньше.

К 15:00 курс обвалился до 27,72/27,735 гривен и запоздалый выход НБУ с покупкой $20 млн по 27,68 гривен лишь частично закрыл проблемы покупателей. На фоне сохранения превышения предложения над спросом к 16:00 доллар почти замер на отметке 27,68/27,695 гривен. А в последний час сессии несколько сделок закрепили окончательные котировки доллара на конец дня в пределах 27,685/27,71 гривен.

Главные события 4 марта на валютном рынке:

Доллар подешевел с утренних 27,82/27,835 до 27,685/27,71 гривен, а евро с 33,53/33,55 до 33,33/33,36 гривен к концу сессии.

Нацбанк во второй половине дня купил $20 млн по 27,68 гривен, чем только несколько снизил давление на курс американской валюты.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,7708 гривен, а официальный на 5 марта 2021 года установлен на отметке 27,7564 гривен за доллар.

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Источник: МинФин