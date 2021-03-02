Нерезиденты, местные игроки и ОВГЗ: почему возможны сюрпризы по курсу доллара в ближайшее время

После первого рабочего дня месяца, который традиционно не блистал объемами операций и активностью клиентов — с этого вторника валютный рынок входит в свой обычный ритм.

Фото: mind.ua

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С одной стороны — это добавит статистики торгов и по нашим прогнозам объем операций 2 марта на межбанке уже увеличится до $180−200 млн при совершении до 560−630 сделок.

С другой стороны — к текущей деятельности компаний добавится и фактор проведения аукциона Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Интересная деталь — чиновники добавили к размещению и долларовые облигации без ограничения объемов размещения сроком на 701 день. Кроме этого, будут размещать и гривневые облигации на 119, 336, 469, 777 и на 1176 дней. При этом, снова установлены ограничения по суммам на часть выпусков: в 500 млн гривен — на 119 дней, 2 млрд гривен — на 336 дней и 1,5 млрд гривен — по бумагам на 469 дней. По замыслу «минфиновцев» предложение валютных облигаций увеличит общую сумму размещения на аукционе и в тоже время усилит конкуренцию между потенциальными покупателями гривневых бумаг и уменьшит стоимость привлечения таких ресурсов для государства.

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Изменения в условиях аукционов в последнее время происходили нечасто — т. е. Минфину нужны объемы привлечения для латания дыр в бюджете и он готов расширять список предложения бумаг. Тем более, что завтра ему предстоит погасить ОВГЗ на сумму 11,7 млрд гривен и проценты по другому крупному выпуску. Кроме этого, обеспечивать уплату процентов по гривневым бумагам надо еще и на 5 марта. А на это нужны ресурсы, и значительные. Мы сохраняем свой прогноз части того, на данном аукционе будет продано гривневых бумаг на сумму от 8,1 млрд до 12,9 млрд гривен при вероятной доходности от 9,05% годовых по коротким бумагам на 119 дней и до уровня 12,10% годовых по долгоиграющим облигациям на 1176 дней. Кроме этого, скорее всего будет еще дополнительно продано валютных облигаций на сумму до $80−125 млн при доходности до 3,90% годовых.

Такие значительные объемы операций, связанные с проведением (сегодня) и расчетами (завтра) по аукциону Минфина будут существенно влиять на поведение ресурсного и валютного рынков в эти два дня.

После вчерашнего активного «пробоя» уровня в 28 гривен за доллар, даже с учетом последующего отката котировок ниже этой отметки — сегодня продавцы валюты и спекулянты снова попытаются закрепить уже окончательно уровень котировок в пределах 28 гривен и выше. Основным в курсообразовании на межбанке 2 марта снова будет поведение и задачи крупных игроков. А Нацбанк по прежнему постарается особо в ситуацию не вмешиваться и выйдет на торги с соответствующей интервенцией лишь в крайнем случае.

Но возможны сюрпризы в части тренда по курсу. Основная причина — решения отдельных крупных нерезидентов по дополнительным покупкам больших портфелей украинских гривневых облигаций. Неплохая доходность по ним с учетом определенного «замораживания» курса доллара на текущий момент — весьма привлекательны для них в части спекулятивного заработка. Если они решат все же единоразово купить подобных бумаг на суммы в эквиваленте от $80 млн до $130 млн, а периодически такие разговоры по рынку ходят — это заставит регулятор выкупать существенные объемы на межбанке, чтобы не допустить значительного проседания курса доллара и спекулятивной игры в этот момент на торгах.

Котировки межбанка, по прогнозам «Минфина» 2 марта будут в пределах: доллар — коридор 27,90 — 28,10 грн, евро — коридор 33,40 — 33,75 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,70 — 28,10 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков — до 20−25 коп.

Евро: в банках коридор 33,30 — 33,85 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 33,40 — 33,75 грн при спреде до 25 коп.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 27,65 — 27,85 грн и продажа 27,95 — 28,10 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 27,87 — 27, 90 грн и продажа 27,93 — 28,00 грн.

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Источник: МинФин