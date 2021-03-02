Финансы

Как будут работать банки 8 марта. Разъяснение НБУ

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8 марта в официальный выходной система электронных платежей Национального банка будет работать в режиме 23/7, и банки могут самостоятельно устанавливать график работы. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Что говорят в НБУ

«Понедельник на следующей неделе, 8 марта, официальный выходной. Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) работает в режиме 23/7. Это значит, что независимо от праздничных и нерабочих дней банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю», — говорится в сообщении.

Межбанковские платежи 6−8 марта банки будут отражать календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 9 марта 2021.

Поэтому банки самостоятельно определяют порядок работы в выходные и нерабочие дни.

В то же время они учитывают собственные нужды и потребности своих клиентов, а также руководствуются нормами законодательства.

Источник: МинФин

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