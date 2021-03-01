В Украине можно записаться в очередь на вакцинацию через платформу «Дія»

С 1 марта 2021 года украинцы могут записаться в список ожидания на вакцинацию от коронавируса на веб-портале, а также в мобильном приложении «Дія». Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Фото: diia.gov.ua

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Детали

Раздел появился в списке услуг на сайте, а также в мобильном приложении. Запись займет всего несколько минут, однако нужно заранее убедится что приложение «Дія» обновлена до последней версии.

В Минцифры отмечают, что эта процедура не является записью к врачу на конкретную дату — сейчас это только запись в список ожидания. Позже пользователь получит оповещение о том, когда для него будет доступна запись на саму вакцинацию.

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Как записаться

Чтобы записаться в список ожидания на вакцинацию от covid-19:

авторизоваться на сайте или в мобильном приложении «Дія» с помощью электронной подписи или BankID;

выбрать пункт «Запись в список ожидания вакцинации от covid-19»;

указать сферу деятельности;

выбрать место, где вы хотите вакцинироваться;

после подтверждения записи следить за уведомлениями в «Дія».

Кроме того, записаться на вакцинацию можно через национальный контакт-центр МОЗ. Для этого необходимо позвонить по номеру 0 800 60 20 19, указать оператору свои данные, выбрать место, где вам удобнее вакцинироваться и ждать уведомления.

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Источник: МинФин