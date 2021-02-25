Курс валют на вечер 24 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

Закрытие межбанка ознаменовалось стабильностью доллара — он стоял без движений. Евро потеряло 5 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.

Фото: minfin.com.ua

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Валюта Открытие 24 февраля Закрытие 24 февраля Изменения доллар 27,94/27,96 27,94/27,96 0/0 евро 33,95/33,98 33,90/33,92 5/6 рубль 0,3787/0,3792 0,3786/0,3791 0,0001/0,0001

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9582−33,9825 грн/евро, торги по рублю — 0,3787−0,3792 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,60 гривны, продают по 34,05 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,66−35,00 гривны.

Источник: МинФин