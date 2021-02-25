Финансы
Курс валют на вечер 24 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
Закрытие межбанка ознаменовалось стабильностью доллара — он стоял без движений. Евро потеряло 5 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.
Фото: minfin.com.ua
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Валюта
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Открытие 24 февраля
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Закрытие 24 февраля
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Изменения
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доллар
|27,94/27,96
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27,94/27,96
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0/0
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евро
|33,95/33,98
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33,90/33,92
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5/6
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рубль
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0,3787/0,3792
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0,3786/0,3791
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0,0001/0,0001
Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9582−33,9825 грн/евро, торги по рублю — 0,3787−0,3792 грн/рубль.
На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,60 гривны, продают по 34,05 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,66−35,00 гривны.
Источник: МинФин