Финансы

Курс валют на вечер 24 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

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Закрытие межбанка ознаменовалось стабильностью доллара — он стоял без движений. Евро потеряло 5 копеек на покупке и 6 копеек на продаже.

Фото: minfin.com.ua

0

Валюта

Открытие 24 февраля

Закрытие 24 февраля

Изменения

доллар

 27,94/27,96

27,94/27,96

0/0

евро

 33,95/33,98

33,90/33,92

5/6

рубль

0,3787/0,3792

0,3786/0,3791

0,0001/0,0001

Напомним, торги открылись по доллару в диапазоне 27,9400−27,9600 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,9582−33,9825 грн/евро, торги по рублю — 0,3787−0,3792 грн/рубль.

На наличном рынке вечерние котировки гривны к доллару составляют 27,85−28,05 гривны. Евро покупают по 33,60 гривны, продают по 34,05 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,66−35,00 гривны.

Источник: МинФин

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