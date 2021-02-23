В первый месяц года товарооборот розничной торговли вырос на 3,5% — Госстат

В январе 2021 года товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 3,5% (в сопоставимых ценах) по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Фото: mind.ua

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Тенденции

Индекс физического объема оборота розничной торговли составил в январе 2021 года:

к январю 2020-го — 103,5%;

к декабрю 2020-го — 72,1%.

По регионам

Из 24 областей Украины плюс столица увеличили оборот розничной торговли в январе 2021 года 17 областей, в том числе в 9 областях и Киеве прирост оказался выше, чем в целом по стране.

Лидером по объемам розничного товарооборота предприятий в январе 2021 года стала Киевская область (113,9%).

Среди регионов страны лидерами оказались Черниговская область (110,7%), Запорожская (106,9%), Одесская (106,4%), Днепропетровская (106,2%), Винницкая области (по 106,0%), а также Полтавская область (105,6%).

Наименьшие объемы розничного товарооборота за первый месяц года продемонстрировала Черкасская область (97,1%).

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Источник: МинФин