В первый месяц года товарооборот розничной торговли вырос на 3,5% — Госстат
В январе 2021 года товарооборот предприятий розничной торговли Украины увеличился на 3,5% (в сопоставимых ценах) по сравнению с январем прошлого года. Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Фото: mind.ua
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Тенденции
Индекс физического объема оборота розничной торговли составил в январе 2021 года:
- к январю 2020-го — 103,5%;
- к декабрю 2020-го — 72,1%.
По регионам
Из 24 областей Украины плюс столица увеличили оборот розничной торговли в январе 2021 года 17 областей, в том числе в 9 областях и Киеве прирост оказался выше, чем в целом по стране.
Лидером по объемам розничного товарооборота предприятий в январе 2021 года стала Киевская область (113,9%).
Среди регионов страны лидерами оказались Черниговская область (110,7%), Запорожская (106,9%), Одесская (106,4%), Днепропетровская (106,2%), Винницкая области (по 106,0%), а также Полтавская область (105,6%).
Наименьшие объемы розничного товарооборота за первый месяц года продемонстрировала Черкасская область (97,1%).
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Источник: МинФин