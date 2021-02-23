Курс валют на вечер 22 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К закрытию межбанка доллар потерял по 2 копейки на покупке и продаже, а евро добавил по 8 копеек на обеих операциях.

Фото: dialogs.org.ua

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Валюта Открытие 22 февраля Закрытие 22 февраля Изменения доллар 27,88/27,90 27,86/27,88 2/2 евро 33,75/33,78 33,83/33,86 8/8 рубль 0,3739/0,3743 0,3738/0,3743 0,0001 /0

Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8800−27,9000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7598−33,7813 грн/евро, торги по рублю — 0,3739−0,3743 грн/рубль.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 33,52 гривны, продают по 33,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,60−35,00 гривны.

Источник: МинФин