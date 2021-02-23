Финансы
Курс валют на вечер 22 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К закрытию межбанка доллар потерял по 2 копейки на покупке и продаже, а евро добавил по 8 копеек на обеих операциях.
Фото: dialogs.org.ua
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Валюта
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Открытие 22 февраля
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Закрытие 22 февраля
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Изменения
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доллар
|27,88/27,90
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27,86/27,88
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2/2
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евро
|33,75/33,78
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33,83/33,86
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8/8
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рубль
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0,3739/0,3743
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0,3738/0,3743
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0,0001 /0
Напомним, открылись торги по доллару в диапазоне 27,8800−27,9000 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,7598−33,7813 грн/евро, торги по рублю — 0,3739−0,3743 грн/рубль.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 33,52 гривны, продают по 33,90 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,80−28,80 гривны, евро — 33,60−35,00 гривны.
Источник: МинФин