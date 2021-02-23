Доллар топчется на месте: затишье перед бурей или все же реальность

Понедельник на валютном рынке прошел достаточно динамично, но так и не дал ответа на вопрос — куда пойдет курс в ближайшее время. С одной стороны — в первой половине дня продавцы и спекулянты без очень уж большого напряжения смогли легко загнать курс к 11:00 к уровням 27,95/27,965 гривен за доллар с утренних 27,88/27,90.

Фото: pelliron.in.ua

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Но затем рынок, как говорят дилеры, «попустило». Крупные продавцы начали продавать свои основные объемы. И уже к 12:00 доллар просел до 27,925/27,94 гривны, к обеду — до 27,885/27,90 гривен, а после 14:00 американская валюта ненадолго замерла в пределах котировок 27,885/27,90 гривен. Однако затем опять ненадолго выросла — до 27,895/27,915 гривен к 15:00. Это выходили на рынок те, кто выжидал минимального значения котировок. Закрывая свои покупки — они спровоцировали небольшой рост. Как только эта категория игроков ушла с рынка — доллар быстро опустился до 27,88/27,9050 к 16:00 и до 27,86/27,885 гривен к концу сессии.

По факту, все это можно назвать своеобразным «боковиком» — котировки то растут, то падают в достаточно ограниченном курсовом коридоре. Но дело в том, что факторы, работающие на гривну — активные распродажи валюты экспортерами и дни бюджетных платежей у клиентов — завершаются. А вот против нацвалюты в ближайшее время сыграют другие движущие силы: как фактор возмещений НДС экспортерам, так и погашение более 10,56 млрд гривен облигаций и процентов по ним. Поэтому давление на гривну усилится в любом случае, а фактор успеха/неудачи по размещению ОВГЗ на аукционе Минфина 23 февраля — начинает играть в курсообразовании ближайших дней ключевую роль. Как говорится, «поживем — увидим», но, по нашему мнению, попытки снова тестировать уровень в 28 гривен и выше будут только нарастать.

Нацбанк на торгах в понедельник не появлялся. Смысла для него участвовать в перетягивании каната между интересами крупных покупателей и продавцов сегодня явно не было.

Главные события 22 февраля на валютном рынке:

Доллар с утренних 27,88/27,90 к 11:00 вырос до 27,95/27,965 гривен, а затем к концу дня просел до отметки 27,86/27,885 гривен.

НБУ не выходил на рынок.

Справочный курс Нацбанка на 12:00 сегодня зафиксирован на уровне 27,9506 гривен, а официальный на 23 февраля 2021 года установлен на отметке 27,9304 гривен за доллар.

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Источник: МинФин