Председатель наблюдательного совета Банка инвестиций и сбережений ушел по собственному желанию

Банк инвестиций и сбережений уволил председателя наблюдательного совета Виктора Зинченко по собственному желанию. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Фото: prostobank.ua

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Зинченко уволен приказом от 18 февраля 2021 года.

Что известно

Основание увольнения — заявление самого главы совета.

Виктор Зинченко занимал должность председателя наблюдательного совета банка с 12 сентября 2016 года.

Сейчас полномочия Зинченко будет осуществлять один из членов наблюдательного совета согласно внутренним нормативным документам банка. Срок — до момента избрания председателя совета очередным общим собранием акционеров.

Количественный состав наблюдательного совета Банка инвестиций и сбережений сегодня отвечает всем требованиям действующего законодательства, а все решения наблюдательного совета действующие и правомочные.

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Кстати говоря

НБУ в этом году включил Банк инвестиций и сбережений в перечень банков, которые будут проходить стресс-тест после перерыва, обусловленного в 2020 году коронакризисом.

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Источник: МинФин