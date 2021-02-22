Председатель наблюдательного совета Банка инвестиций и сбережений ушел по собственному желанию
Банк инвестиций и сбережений уволил председателя наблюдательного совета Виктора Зинченко по собственному желанию. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Фото: prostobank.ua
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Зинченко уволен приказом от 18 февраля 2021 года.
Что известно
Основание увольнения — заявление самого главы совета.
Виктор Зинченко занимал должность председателя наблюдательного совета банка с 12 сентября 2016 года.
Сейчас полномочия Зинченко будет осуществлять один из членов наблюдательного совета согласно внутренним нормативным документам банка. Срок — до момента избрания председателя совета очередным общим собранием акционеров.
Количественный состав наблюдательного совета Банка инвестиций и сбережений сегодня отвечает всем требованиям действующего законодательства, а все решения наблюдательного совета действующие и правомочные.
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Кстати говоря
НБУ в этом году включил Банк инвестиций и сбережений в перечень банков, которые будут проходить стресс-тест после перерыва, обусловленного в 2020 году коронакризисом.
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Источник: МинФин