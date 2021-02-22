Отказ МВФ. Президент объяснил, почему Украина осталась без $700 миллионов

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на $ 700 млн из-за ряда причин.

Фото: oligarh.media

2

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на $700 млн из-за ряда причин. В частности, украинская власть должна принять ряд законов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время форума Украина 30 пишет РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, Украина находится в программе МВФ, по которой уже получила $2,1 млрд.

«Еще у нас два транша. Всего в этой программе три транша: $700 еще миллионов и еще $700 млн. Сейчас МВФ должен был предоставить дату, когда будет выделен второй транш еще $700 млн. Программа не выполнена из-за некоторых вещей», — сказал он.

Что не выполнила Украины

Среди причины невыполнения программы Зеленский назвал закон о Высшем совете правосудия (ВРП). Впрочем, соответствующий законопроект ВРУ, а также законопроект о НАБУ уже зарегистрированы, отметил он.

Читайте также: Миссия МВФ завершила работу в Украине. Результат — нужен больший прогресс

«Есть еще несколько экономических законов, которые должны мы сделать. Такая договоренность», — сказал президент.

Отношения с МВФ

Зеленский заявил, что украинская власть имеет нормальные отношения с МВФ, однако им мешают некоторые лоббисты.

«Я считаю, что внутри Украины нам никто не помогает с этой темой, а наоборот, я знаю, что многие люди, много лоббистов работают отдельно с МВФ, рассказывают, что здесь происходит в Украине, ай-яй-яй, тут такое, такое страшное», — сказал он.

В то же время президент сообщил, что не собирается выполнять некоторые требования МВФ.

Читайте также: Марченко: «Для нас ключевой базовый сценарий — то, что мы в программе с МВФ»

«С другой стороны я могу сказать, что мы строим независимую Украину. И некоторые вещи, которые хотят те или иные наши западные партнеры, я их понимаю, с некоторыми вещами мы соглашаемся, а с некоторыми нет. Потому что я гарант Конституции, я защищаю независимость Украины, независимость во всей мере этого слова», — заявил Зеленский.

Предыстория

13 февраля виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась без принятия положительного результата о таком пересмотре.

11 января, после новогодних праздников, миссия Международного валютного фонда с первого пересмотра программы Stand-by возобновила свою работу в Украине.

21 декабря миссия Международного валютного фонда начала работу в Украине для пересмотра соглашения сотрудничества stand-by — через covid-19 миссия работает в формате онлайн-связи.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина может получить транш от Международного валютного фонда в феврале — марте 2021 года.

Источник: МинФин