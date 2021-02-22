Нацбанк ожидает притока инвестиций в $3 миллиарда в 2021 году

В Национальном банке прогнозируют в этом году восстановление притока прямых иностранных инвестиций на уровне $3 миллиардов — в 2020 году их отток составил $100 млн. Об этом в НБУ рассказали агентству Интерфакс-Украина.

Фото: finversia

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Ожидания регулятора

«В 2021 году приток ПИИ возобновится ($3 млрд) на фоне стабилизации макроэкономической ситуации в Украине. В отличие от кризисного 2020 года, в 2021 году ожидается рост прибыли предприятий с иностранным капиталом. Это повлияет на то, что вклад реинвестируемых доходов в поступления ПИИ снова будет положительным», — отметил регулятор.

«Приток «новых» инвестиций из-за рубежа останется на уровне предыдущего года.

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По прогнозам НБУ, в 2022—2023 гг. по базовому сценарию поступления ПИИ продолжат расти на уровне $4−5 млрд, а высокие темпы возможны в случае ускорения структурных реформ и процесса большой приватизации.

Как отметили в НБУ, наибольший объем ПИИ без учета реинвестированных доходов по итогам января-сентября 2020 поступил предприятиям по производству электроэнергии, газа, водоснабжения; в операции с недвижимостью; транспорт; пищевую промышленность.

«Вместе с тем наиболее отрицательные значения реинвестированной прибыли были зафиксированы в химическом и металлургическом производстве», — отметили в пресс-службе НБУ.

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Положительное влияние на инвестиции

Регулятор считает, что притоку инвестиций в этом году будут способствовать реформы судебной и правоохранительной системы, демонополизация экономики и борьба с теневым сектором. Важными также является проведение прозрачной приватизации и совершенствования корпоративного управления в госсекторе, развитие инфраструктуры и продолжения сотрудничества с МВФ.

«Фундаментом для благоприятного инвестклимата и притока инвестиций является макроэкономическая и финансовая стабильность, в обеспечении которой главную роль играет правительство и НБУ. Поэтому важным является сохранение умеренной фискальной политики», — отметили в центробанка.

Напомним

В январе-октябре 2020 чистый приток прямых иностранных инвестиций составил $221 млн, в то время как за десять месяцев 2019 года этот показатель достигал $ 4,5 млрд.

За 11 месяцев отток ПИИ из Украины составил около $200 млн.

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Источник: МинФин