Финансы
Курс валют на 22 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки
К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. Евро снизилось в покупке на 1 копейку, и не изменилось в продаже.
Фото: investing.com
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Валюта
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Закрытие 19 февраля
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Открытие 22 февраля
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Изменения
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доллар
|27,85/27,87
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27,88/27,90
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3/3
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евро
|33,76/33,78
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33,75/33,78
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1 /0
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рубль
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0,3767/0,3771
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0,3739/0,3743
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0,0028/0,0028
Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8500−27,8700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,7653−33,7895 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3767−0,3771.
Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,90 гривны.
По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,83−28,00 гривны, евро — 33,57−35,80 гривны.
Источник: МинФин