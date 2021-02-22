Курс валют на 22 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. Евро снизилось в покупке на 1 копейку, и не изменилось в продаже.

Фото: investing.com

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Валюта Закрытие 19 февраля Открытие 22 февраля Изменения доллар 27,85/27,87 27,88/27,90 3/3 евро 33,76/33,78 33,75/33,78 1 /0 рубль 0,3767/0,3771 0,3739/0,3743 0,0028/0,0028

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8500−27,8700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,7653−33,7895 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3767−0,3771.

Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,83−28,00 гривны, евро — 33,57−35,80 гривны.

Источник: МинФин