Финансы

Курс валют на 22 февраля: межбанк, наличный и «черный» рынки

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад

К открытию межбанка доллар в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. Евро снизилось в покупке на 1 копейку, и не изменилось в продаже.

Фото: investing.com

0

Валюта

Закрытие 19 февраля

Открытие 22 февраля

Изменения

доллар

 27,85/27,87

27,88/27,90

3/3

евро

 33,76/33,78

33,75/33,78

1 /0

рубль

0,3767/0,3771

0,3739/0,3743

0,0028/0,0028

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,8500−27,8700 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 33,7653−33,7895 Рублевый рынок закрылся котировками 0,3767−0,3771.

Наналичном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,00 гривны. Евро покупают по 33,50 гривны, продают по 33,90 гривны.

По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,83−28,00 гривны, евро — 33,57−35,80 гривны.

Источник: МинФин

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Зеленский примет участие в форуме «Украина 30. Инфраструктура»

1 час ago

В Японии заявили о нехватке вакцины от COVID-19

2 часа ago

Пациент в “скорой” отгрыз капельницу

2 часа ago

Определился победитель шахматного турнира “Мемориала Небесной сотни”

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button