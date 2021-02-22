Какой будет инфляция и курс доллара в 2021 году. Прогноз Concorde Capital

Компания Concorde Capital прогнозирует рост ВВП 4,1% при инфляции 7,2% и среднегодовом курсе 27,6 грн/$ в 2021 году. Об этом говорится в материалах компании, передают Українські Новини.

Фото: rbc.ua

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Прогнозы аналитиков

В частности, по прогнозу компании ВВП в этом году вырастет на 4,1%, цены вырастут на 7,2%.

При этом среднегодовой курс гривны прогнозируется на уровне 27,6 грн/$, а на конец текущего года — 28,7 грн/$ .

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Баланс текущего года по итогам года, согласно прогнозу, будет положительным составит $0,5 млрд.

В компании ожидают, что международные резервы на конец года составят $30,5 млрд, в то время как промышленность вырастет на 6,5%.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что по мнению экспертов курс будет близок к заложенному в бюджет-2021 (29,1 грн/$). По базовому сценарию, к концу следующего года гривна девальвирует до 29,5 грн/$, а средний курс в течение года составит — 28,8 грн/$.

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По прогнозам Кабмина, отечественная экономика должна вырасти на 4,6%. Нацбанк менее оптимистичен и прогнозирует рост на 4,2%.

Еще более скептически на перспективы восстановления экономики смотрят эксперты, принявшие участие в опросе «Минфина». По базовому сценарию консенсус-прогноза, ВВП Украины в следующем году должен вырасти на 3,85%.

В конце 2020 года «Минфин» провел серию опросов. Мы попросили пользователей ответить, какой они видят инфляцию на 2021 год, и что будет с экономикой и курсом гривны.

Источник: МинФин