Главное за понедельник: наша инвестиция в биткоин, планы регулятора и конкурс продолжается

Инвестиции «Минфина» в криптовалюту: держать или продать

Прорыв биткоина выше $58 тысяч впервые в истории сделал его дороже килограмма золота. Это в очередной раз заставило «Минфин» задуматься над дальнейшими действиями с нашим портфелем криптовалют.

Отказ МВФ. Президент объяснил, почему Украина осталась без $700 миллионов

Международный валютный фонд отказался предоставлять Украине транш кредита на $700 млн по ряду причин.

Нацбанк ожидает притока инвестиций в $3 миллиарда в 2021 году

В Национальном банке прогнозируют в этом году восстановление притока прямых иностранных инвестиций на уровне $3 миллиардов — в 2020 году их отток составил $100 млн.

Глава Нацбанка рассказал о планах регулятора на ближайшие годы

Национальный банк ужесточит требования и продолжит гармонизацию банковского регулирования законодательству ЕС в сфере обеспечения достаточного уровня капитала и ликвидности.

FinAwards-2021: Голосуйте за лучший банк, МФО и страховую компанию

11 февраля 2021 года стартовало голосование за участников конкурса FinAwards-2021. До 8 марта пользователи «Минфина» могут отдать свой голос за участников в 21 номинации. В этом году в конкурсе можно проголосовать не только за банки, но также страховые и микрофинансовые компании.

Источник: МинФин