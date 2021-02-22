FinAwards-2021: Голосуйте за лучший банк, МФО и страховую компанию

11 февраля 2021 года стартовало голосование за участников конкурса FinAwards-2021. До 8 марта пользователи «Минфина» могут отдать свой голос за участников в 21 номинации. В этом году в конкурсе можно проголосовать не только за банки, но также страховые и микрофинансовые компании.

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Проголосовать за своего кандидата можно на сайте премии. Параллельно экспертизу финучреждений и их продуктов будет проводить независимое жюри конкурса.

Что такое FinAwards

FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие банки, страховые и финансовые компании и оценить продукты и сервисы, которые они предоставляют.

Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua. Организатор премии — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.

Конкурс проводится уже 4й год. Впервые в этому году к участию приглашаются не только розничные банки, но и микрофинансовые, и страховые компании.

Список номинаций

Банкир года

Руководитель розницы

Руководитель маркетинга

СЕО финансового сектора

Прорыв года — страховые

Рекламная кампания

Технологии и инновации — банки

Технологии и инновации — страховые

Технологии и инновации — МФО

Депозит (срочный вклад)

Инвестиционное предложение

Кредит наличными

Лучшая мфо офлайн

Лучшая мфо онлайн

Программа лояльности — банки

Кредитная карта mass

Дебетовая карта mass

Private banking (VIP)

Мобильное приложение

Дистанционное обслуживание

Банк для МСБ

Как будут выбирать победителя

Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк», определяются с помощью трех составляющих:

результатов голосования независимого авторитетного жюри;

голосов экспертной группы редакции сайтов «Минфин», Finance.ua;

открытого голосования читателей сайтов «Минфин», Finance.ua.

Во избежание накрутки голосов, на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.

Награждение победителей состоится в 19-го марта 2021 г.

Источник: МинФин