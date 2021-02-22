FinAwards-2021: Голосуйте за лучший банк, МФО и страховую компанию
11 февраля 2021 года стартовало голосование за участников конкурса FinAwards-2021. До 8 марта пользователи «Минфина» могут отдать свой голос за участников в 21 номинации. В этом году в конкурсе можно проголосовать не только за банки, но также страховые и микрофинансовые компании.
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Проголосовать за своего кандидата можно на сайте премии. Параллельно экспертизу финучреждений и их продуктов будет проводить независимое жюри конкурса.
Что такое FinAwards
FinAwards — это ежегодный конкурс, цель которого определить лучшие банки, страховые и финансовые компании и оценить продукты и сервисы, которые они предоставляют.
Учредители премии — популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua. Организатор премии — одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий — BankOnline.
Конкурс проводится уже 4й год. Впервые в этому году к участию приглашаются не только розничные банки, но и микрофинансовые, и страховые компании.
Список номинаций
Банкир года
Руководитель розницы
Руководитель маркетинга
СЕО финансового сектора
Прорыв года — страховые
Рекламная кампания
Технологии и инновации — банки
Технологии и инновации — страховые
Технологии и инновации — МФО
Депозит (срочный вклад)
Инвестиционное предложение
Кредит наличными
Лучшая мфо офлайн
Лучшая мфо онлайн
Программа лояльности — банки
Кредитная карта mass
Дебетовая карта mass
Private banking (VIP)
Мобильное приложение
Дистанционное обслуживание
Банк для МСБ
Как будут выбирать победителя
Победители во всех номинациях, кроме «Народный банк» и «Устойчивый банк», определяются с помощью трех составляющих:
результатов голосования независимого авторитетного жюри;
голосов экспертной группы редакции сайтов «Минфин», Finance.ua;
открытого голосования читателей сайтов «Минфин», Finance.ua.
Во избежание накрутки голосов, на сайте установлена экспертиза на бот-трафик.
Награждение победителей состоится в 19-го марта 2021 г.
Источник: МинФин