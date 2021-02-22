Цена на медь достигла восьмилетнего максимума

Цены на медь в Лондоне достигли нового восьмилетнего максимума, поскольку китайские трейдеры вернулись после празднования Нового года по лунному календарю в приподнятом настроении в отношении перспектив восстановления мировой экономики. Об этом пишет Profinance.

Фото: bin.ua

0

Что влияет на цены

«Потребление меди в мире растет как в Китае, так и за его пределами. Несмотря на длительные выходные в Китае по поводу празднования Нового года по лунному календарю, предприятия в этом году держали более высокий уровень запасов металла, т. к. активность населения была ограничена дополнительными карантинными мерами, что позволило быстро восстановить работу после праздников», — прокомментировала ситуацию аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

Читайте также: Вложились в медь и никель и ушли в «минус» на 2% за неделю

По словам эксперта команды «Открытие Research», в январе 2021 г. в Тихом океане близ берегов Южной Америки наблюдалась штормовая погода, что затруднило отгрузки медного концентрата из Чили. Многочисленные китайские покупатели медного катода компании Codelco были проинформированы о задержках до трех недель из-за высоких волн в начале января, что затрудняло подход контейнерных судов и их загрузку в чилийских портах.

Кроме того, на мировом рынке контейнерных перевозок наблюдается настоящий хаос вследствие неблагоприятных погодных условий и до сих пор не восстановленных с 2020 г. логистических цепочек. Дополнительные затруднения создало ужесточение правил отгрузки товаров из Китая, отменивших отправку товаров в мешках. В связи с этим резко выросла стоимость контейнерных перевозок и периодически возникает дефицит контейнеров на разных направлениях, что задерживает отгрузку сырья.

Читайте также: Куда инвестировать в 2021 году

Опубликованная накануне макроэкономическая статистика по США также стала драйвером роста. Отчет по розничным продажам и промышленному производству за январь оказался куда лучше прогнозных оценок, формируя представления о том, что рост глобальной экономики ускоряется, а значит спрос на металлы также вырастет.

Аналитики Citigroup на этой неделе озвучили прогноз, согласно которому медь в течение 12 месяцев может подорожать до $10 000 за тонну.

Медь на торгах в четверг, 18 февраля, вырастала на 2,9% до $8 633 за тонну на Лондонской бирже металлов, самого высокого уровня с апреля 2012 года.

«Я все еще думаю, что в этом году мы собираемся достичь $10 000», заявил накануне Майкл Видмер, глава отдела исследований рынка промышленных металлов из Bank of America Corp. «Что примечательно, так это то, что мы еще даже не видели восстановления спроса в США и Европе».

На самом деле мы видим, что регионы за пределами Китая также начинают восстанавливаться, будь то Южная Корея, Япония, Индия и США”, сказал генеральный директор добывающей компании South32 Грэм Керр.

По его словам, есть риск возникновения большого дефицита по таким металлам, как медь, цинк и никель, поскольку горнодобывающие компании пытаются нарастить добычу, чтобы поспеть за спросом.

Источник: МинФин