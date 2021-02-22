Биткоин становится цифровым аналогом золота — Binance
Таково мнение профессионального криптобиржевика, директора криптобиржи Binance в Украине Глеба Костарева. Он озвучил его в интервью порталу «Минфин», добавив, что к криптовалюте сегодня формируется устойчивое отношение как к «безопасной инвестиционной гавани».
Фото: comnews.ru
24
Почему интересно инвестировать в крипту
Костарев назвал несколько факторов, почему в криптовалюту интересно инвестировать именно сейчас. Среди них:
- высокая доходность, которая пока стремится вверх;
- общеэкономические стимулы и появление все большего количества цифровых валют центробанков разных стран. «Их, конечно, нельзя отнести к криптовалютам, но все это тоже подогревает интерес к крипте», — добавил криптобиржевик;
- постоянно растущий интерес к криптовалютам, что подтверждает количество поисковых запросов в Google или, например, запущенные на Чикагской бирже фьючерсы на этериум;
- инвестиции в криптовалюту многих технологических гигантов;
- внедрение услуги доступа к биткоину, и не только как к средству оплаты, со стороны компаний финансового сектора. «Тот же PayPal не так давно дал возможность покупать и продавать биткоин», — подчеркивает директор Binance.
Читайте также: Вложились в крипту и заработали 1200 гривен за день
Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»
Какие могут возникать риски
Глеб Костарев указывает на повышенные риски при работе с криптовалютой, напоминая при этом, что период предыдущей коррекции биткоина, например, длился около двух лет:
- прежде всего это высокая волатильность криптовалюты — «крипта может стремительно взлететь, но также быстро обвалиться», подчеркивает Костарев;
- регулирование рынка криптовалют в разных странах, которое не поспевает за развитием отрасли. «К тому же регуляторы могут принимать решения не только в отношении индустрии в целом, но и в отношении отдельных площадок, что также сказывается на настроениях на рынке», — констатирует директор криптобиржи.
«Мы позитивно относимся к стремлению правительства создать регулируемый криптовалютный рынок. На наш взгляд, принятый закон может положительно отразиться на украинской экономике и привлечь в страну дополнительный капитал. Он также будет способствовать благоприятному деловому климату для местного криптосообщества и распространению технологии», — подытоживает Костарев.
Читайте полную версию интервью: Глеб Костарев: «Криптодоллар даст большую доходность, чем валютный депозит»
Источник: МинФин