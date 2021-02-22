Биткоин становится цифровым аналогом золота — Binance

Таково мнение профессионального криптобиржевика, директора криптобиржи Binance в Украине Глеба Костарева. Он озвучил его в интервью порталу «Минфин», добавив, что к криптовалюте сегодня формируется устойчивое отношение как к «безопасной инвестиционной гавани».

Фото: comnews.ru

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Почему интересно инвестировать в крипту

Костарев назвал несколько факторов, почему в криптовалюту интересно инвестировать именно сейчас. Среди них:

высокая доходность, которая пока стремится вверх;

общеэкономические стимулы и появление все большего количества цифровых валют центробанков разных стран. «Их, конечно, нельзя отнести к криптовалютам, но все это тоже подогревает интерес к крипте», — добавил криптобиржевик;

постоянно растущий интерес к криптовалютам, что подтверждает количество поисковых запросов в Google или, например, запущенные на Чикагской бирже фьючерсы на этериум;

инвестиции в криптовалюту многих технологических гигантов;

внедрение услуги доступа к биткоину, и не только как к средству оплаты, со стороны компаний финансового сектора. «Тот же PayPal не так давно дал возможность покупать и продавать биткоин», — подчеркивает директор Binance.

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Какие могут возникать риски

Глеб Костарев указывает на повышенные риски при работе с криптовалютой, напоминая при этом, что период предыдущей коррекции биткоина, например, длился около двух лет:

прежде всего это высокая волатильность криптовалюты — «крипта может стремительно взлететь, но также быстро обвалиться», подчеркивает Костарев;

регулирование рынка криптовалют в разных странах, которое не поспевает за развитием отрасли. «К тому же регуляторы могут принимать решения не только в отношении индустрии в целом, но и в отношении отдельных площадок, что также сказывается на настроениях на рынке», — констатирует директор криптобиржи.

«Мы позитивно относимся к стремлению правительства создать регулируемый криптовалютный рынок. На наш взгляд, принятый закон может положительно отразиться на украинской экономике и привлечь в страну дополнительный капитал. Он также будет способствовать благоприятному деловому климату для местного криптосообщества и распространению технологии», — подытоживает Костарев.

Читайте полную версию интервью: Глеб Костарев: «Криптодоллар даст большую доходность, чем валютный депозит»

Источник: МинФин