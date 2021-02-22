Финансы

Биткоин обвалился: что творится с рынком криптовалют

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Криптовалюта подешевела до $47,4 тыс., что стало самым низким показателем в течение недели, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters .

Фото: coinpost.ru

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Биткоин потерял почти 17% своей стоимости, а это около $160 млрд от общей рыночной капитализации.

Инвесторы опасаются, что цена биткоина стала слишком высокой.

Правда, в интерактивной таблице на «Минфине» цена биткоина по состоянию на 18:31 по киевскому времени составляла $53,75 тыс.

Ранее

Стоимость биткоина вечером в воскресенье, 21 февраля, обновила свой рекорд — $58 332.

Биткоин, самая популярная криптовалюта в мире, составляет наибольшую долю всего рынка криптовалют. Это первая криптовалюта, представленная публично и имеющая самую развитую инфраструктуру.

Читайте также: Tesla заработала на биткоинах больше, чем на автомобилях в прошлом году

Источник: МинФин

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