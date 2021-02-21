Средняя плата за обучение в лучших бизнес-школах мира выросла на 3% — FT

По результатам ежегодного рейтинга 100 лучших MBA-школ мира (FT Global MBA) средняя плата за обучение в бизнес-школах выросла на 3%. Четверть школ повысили плату за обучение более чем на 5%. Такие данные обнародовала Financial Times, о чем пишет investory.news.

Фото: rankings.ft.com

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Десятка лидеров

В этом году на первом месте — европейская школа Insead, базирующаяся во Франции и Сингапуре, на втором — Лондонская бизнес-школа Великобритании. В тройку лучших также вошла школа в Чикаго.

Несколько школ, вошедших в рейтинг FT этого года, сообщили о двузначное процентное увеличение числа заявлений на 2020/21 учебный год. Бизнес-школа Iese в Барселоне сообщила о росте на 12% в годовом исчислении и рекордное количество заявок.

Как составляется рейтинг

Рейтинг имеет 20 различных критериев. Ответы выпускников содержат восемь критериев, которые в совокупности составляют 61%. Одиннадцать критериев рассчитаны на основе школьных сведениям, составляющим 29% рейтинга. Последний критерий — научный — составляет 10%.

Первые два критерия выпускников — это средний доход через три года после окончания учебного заведения и повышения заработной платы против зарплаты к вступлению в MBA.

Оба составляют 20%.

Текущая заработная плата конвертируется в доллары США с использованием паритетных показателей покупательной способности Международного валютного фонда (в данном случае за ноябрь 2020 года).

Заработная плата некоммерческих работников и работников государственного сектора, а также учащихся дневного отделения исключается. Наконец, заработная плата оценивается, чтобы показать различия между секторами.

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Соотношение цены и качества для каждой школы рассчитывается путем деления средней зарплаты их выпускников через три года после окончания учебы на общую стоимость MBA, включая обучение, потерянную зарплату, альтернативные издержки и т. Любая финансовая помощь, предоставленная выпускникам, вычитается из общей суммы.

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь .

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Источник: МинФин