Список расширили. В МИД рассказали, куда могут лететь украинцы

Расширился список стран, в которые украинцы могут въехать в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, пишет Лига.

Фото: epravda.com.ua

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Куда можно улететь

«Сейчас для граждан Украины открыты граница 95 стран мира. Для въезда нужно соблюдать определенные требования: предоставлять негативные результаты ПЦР-теста или в некоторых странах проходить карантин. Но в принципе есть 95 стран мира, в которые можно попасть с украинским паспортом», — сказал он.

Кулеба отметил, что список расширился в сравнении с тем, который он оглашал на предыдущем брифинге. В последний раз глава МИД сообщал об открытых 83 странах.

Посмотреть актуальный перечень открытых для украинцев стран, а также условия въезда в каждую из них, можно на сайте МИД TripAdvisor.

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Сейчас въезд открыт на ряд курортов: в Египет, ОАЭ, Мальдивы, Шри-Ланку, Мексику, Доминикану и Танзанию с ее островом Занзибар.

Ситуация с заболеваемостью в Украине

6 531 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 февраля 2021. За все время пандемии в Украине заболело — 1 293 672 человека, выздоровело — 1 139 977 человек.

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Источник: МинФин