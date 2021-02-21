Популярность «золотых виз» в Великобританию возрастет на 8,4% — прогноз

Согласно исследованию, проведенному компанией Astons, занимающейся вопросами гражданства за инвестиции, в 2021 году инвестиционная виза Tier 1 в Великобританию привлечет больше внимания, чем в предыдущие три года. Количество выданных «золотых виз» может возрасти на 8,4%. Об этом пишет prian.ru со ссылкой на издание International Adviser.

Фото: internationalwealth.info

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Что происходит

По словам аналитиков компании Astons, ситуация с инвестиционными визами в Великобритании должна резко измениться после сильного падения за последние три года.

Во второй половине 2020 года инвесторы начали проявлять повышенный интерес к программе Tier 1.

По оценкам Astons, тенденция «смягчится», поскольку в третьем квартале 2020 года было выдано 96 виз основным заявителям с инвестиционной стоимостью $265 млн. В итоге, квартальный рост составил 317,4%, а количество виз, выданных иждивенцам, увеличилось на 330%.

Ожидания

Компания полагает, что в 2021 году количество выданных «золотых виз» увеличится на 8,4%, а объем инвестиций составит $710 млн. Этому способствует также то, что цены на жильё в стране падают, хотя и продажи в 2020 году снизились.

Управляющий директор Astons Артур Саркисян подчеркнул: «Brexit, безусловно, остается проблемой, и подавляющее большинство запросов, связанных с Великобританией, которые мы в настоящее время получаем, касаются отъезда из страны, а не въезда в нее. Тем не менее, „пена“ вокруг этого вопроса сейчас в некоторой степени улеглась, и это должно придать определенную уверенность тем, кто все еще намерен инвестировать в Tier1».

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В целом референдум по Brexit поднял спрос на «золотые визы». Так, общее количество заявок увеличилось на 61,3% в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, а инвестиции почти удвоились и составили $960 млн по сравнению с $600 млн в 2016 году. Но в 2018 рост замедлился: количество заявлений выросло всего на 7,4%.

С 2018 года спрос на инвестиционные визы «находится в свободном падении».

Цифры Astons показывают, что в 2019 году наблюдалось годовое снижение на 4,3%, а за первые три квартала 2020 года — на 54,4%, вероятно, из-за пандемии covid-19. Но бизнес-аналитики полагают, что за весь 2020 год падение составит 34%.

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Источник: МинФин