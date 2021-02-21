НБУ рассказал, почему растут цены и как он будет бороться с инфляцией

Экономика достаточно быстро восстанавливается от коронакризиса, но и инфляция также ускоряется. В январе 2021 года она составляла 6,1% в годовом измерении. Это выше целевого диапазона Национального банка 5% +/- 1 п.п., рассказал Владимир Лепушинский, директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ, в колонке на Интерфаксе-Украина.

Фото: finclub.net

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Что происходит

Лепушинский замечает, что, с одной стороны, ускорение инфляции в январе — ожидаемое событие. НБУ прогнозировал отклонение инфляции от целевого диапазона в 2021 году. С другой стороны, умеренный рост цен является нормальным и закономерным явлением. Например, качество некоторых товаров и услуг со временем повышается. Это влияет на их цену. «Например, трудно сравнивать функционал мобильного телефона середины 2000-х и современных смартфонов, в то же время их стоимость также выросла», — доказывает эксперт.

Эксперт предполагает, что в середине года инфляция в годовом измерении превысит 8% и лишь затем начнет замедляться. Именно такой прогноз содержится в инфляционном отчете НБУ за январь.

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В то же время факторы, которые обусловливают выход инфляции за пределы целевого диапазона, уже состоялись. Сейчас они только отображаются в показателях Госстата Украины.

Среди таких факторов:

худший урожай зерновых, масличных культур и сахарной свеклы в 2020 году. Меньшее предложение этих культур обусловило рост цен. В то же время высокие цены на одни продукты вызвали подорожание и других;

восстановление мировой экономики. Это, кроме хорошей новости, также означает, что мир требует больше энергии. Соответственно растут цены на энергоносители, что отражается на повышении цен и на другие продукты, которые надо произвести и транспортировать к потребителям;

рост административно регулируемых цен.

Все эти факторы определяют повышенный инфляционный фон.

Однако общая инфляция должна быть всегда предсказуемой и контролируемой. Иначе возникают риски непредсказуемых изменений цен в экономике, которые негативно влияют на ожидания.

Инфляция и инфляционные ожидания в Украине

Источник: НБУ

Вкладчики не понесут деньги в банк под низкие процентные ставки, если не уверены, что центральный банк будет обеспечивать умеренную инфляцию. В то же время банки не смогут кредитовать под низкие проценты.

Как предотвратить раскрутку инфляционной спирали

По мнению Лепушинского, эту проблему может решить инфляционное таргетирование. «В экономике может произойти много событий, которые отклонят инфляцию от цели. Как пример — прошлогодний плохой урожай зерновых в мире. Но одно должно быть неизменным — обязательства центрального банка достичь своей цели. Катаклизмы предсказать невозможно, но можно предсказать поведение центрального банка. Если доверие есть, ожидания будущей инфляции снижаются. Это позволяет снижать процентные ставки», — подчеркивает директор департамента.

Многие центральные банки считаются вполне успешными инфляционными таргетерами, доказывает Лепушинский. «И не зря — они достигли своей истинной цели, которая заключается в формировании доверия к центральному банку и в „заякоренных“ инфляционных ожиданий. Это, в свою очередь, влияет на то, что даже при стремительном ускорении или замедлении темпов роста цен фирмы и домохозяйства продолжают ожидать, что инфляция будет близкой к цели центрального банка», — объясняет эксперт.

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Что будет с инфляцией дальше

Ожидания будущей инфляции все еще остаются уязвимыми к кратковременным колебаниям, однако в целом они имеют тенденцию к снижению, прогнозирует эксперт.

Инфляционные ожидания на следующие 12 месяцев,%

Источник: НБУ, GfK Ukraine, Info Sapiens

Впервые в кризис НБУ смог поддерживать экономику снижением процентных ставок, подчеркивает Лепушинский. Поэтому НБУ внимательно следит за инфляционными ожиданиями. Однако как бы инфляционные ожидания не улучшались, одно лишь «механическое» снижение учетной ставки Национальным банком ничего бы не дало. К тому же изменение учетной ставки влияет на инфляцию со временным лагом от 9 до 18 месяцев.

Прогноз инфляции НБУ

Источник: НБУ

Следовательно, большинство факторов текущей инфляции являются временными — их влияние иссякнет во втором полугодии этого года. Новый урожай поступит на рынок. Рост цен в энергетике выдохнется.

Главным фактором неопределенности Лепушинский называет восстановление внутреннего спроса — с середины прошлого года он продолжает быстро расти. Если так будет продолжаться, это станет свидетельствовать о возможном «перегреве» экономики. Тогда НБУ будет вынужден повысить учетную ставку.

Другая зона неопределенности — настроения иностранных инвесторов. Если ситуация со значительным притоком их средств в Украину, как в 2019 году, повторится хотя бы частично, ревальвация гривны может погасить инфляционное давление даже без повышения учетной ставки.

Фокус НБУ на обеспечение умеренной инфляции остается неизменным. Поэтому, текущий инфляционный прогноз Национального банка является актуальным.

Инфляция составит 7% по итогам этого года, а в 2022 году — снова замедлится до цели в 5%.

И, конечно, инфляционные ожидания. НБУ обязательно будет учитывать настроения бизнеса и граждан, когда станет принимать очередное решение по учетной ставке 4 марта.

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Источник: МинФин