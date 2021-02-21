Лишь 5% CFO из США рассматривают биткоин как актив компании — Gartner
Лишь 5% финансовых директоров американских компаний, принимавших участие в опросе исследовательской компании Gartner в феврале 2021 года, сообщили, что рассматривают биткоин в качестве корпоративного актива. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Фото: plusworld.ru
4
Что показало исследование
Несмотря на стремительный рост популярности криптовалюты, исследование, в котором участвовали 77 топ-менеджеров различных компаний, включая 50 CFO, показало, что 84% респондентов даже не планируют держать биткоин в качестве актива компании.
Основная причина отказа от криптовалюты — ее высокая волатильность.
«84% респондентов сказали, что волатильность биткоина представляет собой финансовый риск», — подчеркнул директор по исследованиям практики Gartner Finance Александр Бент.
«Было бы крайне трудно минимизировать последствия такого рода ценовых колебаний, какие демонстрирует криптовалюта в последние пять лет», — отметил он.
Читайте также: Биткоин пробил новую психологическую отметку — $57,3 тысячи
Другие факторы риска
Кроме того, респонденты также отметили такие факторы риска, как:
- бегство от риска;
- медленная адаптация криптовалюты в качестве принимаемой формы платежа;
- опасения, связанные с нормами регулирования;
- отсутствие экспертизы в сфере криптовалютного рынка.
«Есть много неразрешенных вопросов, когда дело касается использования биткоина в качестве актива компании», — сказал Бент.
Читайте также: Первый в мире. В Канаде заработал ETF с привязкой к биткоину
При этом 71% опрошенных сообщили, что одной из главных вещей, которую они бы хотели знать, является вопрос о том, что делать с биткоином.
68% отметили, что хотят получить больше сведений о криптовалюте от регуляторов и лучше понимать риски, связанные с ее использованием.
Исследование также показало, что:
- 5% респондентов планируют начать держать биткоин в качестве корпоративного актива в 2021 году;
- 1% предполагают приобрести криптовалюту в 2022—2023 годах;
- 9% начнут держать ее в 2024 году или позднее.
Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»
Источник: МинФин