Лишь 5% CFO из США рассматривают биткоин как актив компании — Gartner

Лишь 5% финансовых директоров американских компаний, принимавших участие в опросе исследовательской компании Gartner в феврале 2021 года, сообщили, что рассматривают биткоин в качестве корпоративного актива. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: plusworld.ru

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Что показало исследование

Несмотря на стремительный рост популярности криптовалюты, исследование, в котором участвовали 77 топ-менеджеров различных компаний, включая 50 CFO, показало, что 84% респондентов даже не планируют держать биткоин в качестве актива компании.

Основная причина отказа от криптовалюты — ее высокая волатильность.

«84% респондентов сказали, что волатильность биткоина представляет собой финансовый риск», — подчеркнул директор по исследованиям практики Gartner Finance Александр Бент.

«Было бы крайне трудно минимизировать последствия такого рода ценовых колебаний, какие демонстрирует криптовалюта в последние пять лет», — отметил он.

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Другие факторы риска

Кроме того, респонденты также отметили такие факторы риска, как:

бегство от риска;

медленная адаптация криптовалюты в качестве принимаемой формы платежа;

опасения, связанные с нормами регулирования;

отсутствие экспертизы в сфере криптовалютного рынка.

«Есть много неразрешенных вопросов, когда дело касается использования биткоина в качестве актива компании», — сказал Бент.

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При этом 71% опрошенных сообщили, что одной из главных вещей, которую они бы хотели знать, является вопрос о том, что делать с биткоином.

68% отметили, что хотят получить больше сведений о криптовалюте от регуляторов и лучше понимать риски, связанные с ее использованием.

Исследование также показало, что:

5% респондентов планируют начать держать биткоин в качестве корпоративного актива в 2021 году;

1% предполагают приобрести криптовалюту в 2022—2023 годах;

9% начнут держать ее в 2024 году или позднее.

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Источник: МинФин