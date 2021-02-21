Глава Еврокомиссии: ЕС удваивает свой вклад в COVAX до 1 миллиарда евро

Евросоюз решил увеличить свой вклад в фонд COVAX, который занимается помощью в вакцинации развивающимся странам, с 500 млн евро до 1 млрд евро. Как сообщает Европейская правда, об этом написала в Твиттер глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фото: inosmi.ru

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При этом еврочиновница не уточнила ни точные сроки поставок вакцин в эти страны, ни того, какие именно страны входят в этот перечень.

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Что известно о помощи в вакцинации

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС уже оказывает гуманитарную помощь в размере 100 млн евро для начала вакцинации в Африке.

Однако Урсула фон дер Ляйен подчеркнула: «Но мы будем в безопасности, только если весь мир будет в безопасности. Как было объявлено в G7, ЕС удваивает свой вклад в СOVAX, всемирный фонд общего доступа к вакцинам — с 500 млн евро до 1 млрд евро. Скоро начнутся поставки», — написала фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии назвала такой шаг «настоящим моментом глобальной солидарности».

«Финансирование будет использовано для укрепления систем здравоохранения, закупки оборудования и обучения персонала», — добавила она.

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Ранее

Администрация США заявила, что не будет дарить бедным странам ни одной дозы вакцин против коронавируса, пока прививки не получат большинство американцев.

В то же время премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что его страна передаст избыточные дозы вакцин против коронавируса бедным странам.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу и США срочно отправить до 5% своих объемов вакцины против коронавируса в развивающиеся страны, где кампании вакцинации еще не начались.

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Источник: МинФин