Доля Евросоюза во внешней торговле Украины составляет 41%

Премьер-министр Денис Шмыгаль 19 февраля во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде назвал Европейский Союз главным торговым партнером Украины с 41% долей в структуре внешней торговли страны. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина на Правительственном портале.

Фото: kmu.gov.ua

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«Уже более 14 тыс. малых и крупных украинских предприятий являются экспортерами нашей продукции в ЕС. Этот список будет только расти, и украинские предприятия получат возможность без квот экспортировать свою продукцию в ЕС», — отметил премьер.

Чего достигли на последних переговорах в Брюсселе

«По данным Европейской бизнес-ассоциации, Украина прошла прошлый год мягче по сравнению с другими странами. Сальдо внешней торговли улучшилось, то есть по отношению к предыдущим периодам импорт снизился, а экспорт вырос. Европейский Союз составляет 41% во внешней торговле Украины, то есть он является нашим крупнейшим торговым партнером», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер напомнил, что во время недавнего рабочего визита в Брюссель украинская сторона обсудила с европейскими коллегами возможности расширения торговли для украинского бизнеса.

Среди существенных результатов визита глава правительства отметил готовность Евросоюза начать консультации по либерализации торговли в рамках углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, в частности в части увеличения квот для украинской продукции.

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Что известно о «промышленном безвизе»

Денис Шмыгаль назвал «промышленный безвиз» и присоединение к ENTSO-E (европейской сети операторов системы передачи электроэнергии) конкретными шагами для дальнейшей евроинтеграции Украины.

«Мы стали на шаг ближе к так называемому „промышленному безвизу“. Миссия Е С уже начала оценку готовности Украины к подписанию этого соглашения. Это даст широкие торговые возможности для малого и среднего бизнеса, который сможет реализовывать свой товар на рынках ЕС. В этом году рассчитываем на существенный прогресс, чтобы как можно скорее получить рекомендации и подписать соглашение», — отметил премьер-министр.

Если кратко, то «промышленный безвиз» — это признание ЕС соответствия и приемлемости групп украинских промышленных товаров, что предоставит совершенно новые экспортные возможности для украинского бизнеса. И значительно упростит доступ украинского бизнеса на рынки Евросоюза.

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Кроме того, по словам Шмыгаля, во время рабочего визита в Брюссель была четко очерчена европейская перспектива Украины в соответствии со ст. 49 Договора о ЕС, а именно: укрепление верховенства права и обеспечение независимого и эффективного функционирования антикоррупционных институтов.

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Источник: МинФин