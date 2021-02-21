25 февраля биржа ZKSwap «подарит» 80 миллионов своих токенов ZKS (видео)

Децентрализованная биржа ZKSwap бесплатно раздаст 80 млн токенов. Об этом биржа сообщила в микроблоге на Твиттере, пишет rbc.ru.

Фото: bitnovosti.com

0

Монеты в соотношении 1:1 получат все пользователи, которые держат ZKS на биржах, кошельках, в сети ZKSwap или на контракте ZKSwap Proof-of-staking.

Кто еще совершал Airdrop

В конце декабря 2020 года децентрализованная биржа 1inch выпустила свой токен и раздала монеты пользователям — приблизительно 600 токенов. Это минимальное количество монет, которое выводили трейдеры с кошелька, с которого проводится раздача криптовалюты. Таким образом, каждый клиент платформы получил минимум по $1500 при текущем курсе альткоина в $2,5.

Право забрать вознаграждение в криптовалюте получили трейдеры, которые совершили одно из следующих действий: 1) минимум одну сделку до 15 сентября 2020 года; 2) не менее четырех сделок; 3) сделки на общую сумму не менее $20.

Точную сумму Airdrop (единоразовая раздача монет тем участникам криптосообщества, которые выполняют определенные действия или подходят под определенные критерии) на каждого пользователя в 1inch не назвали.

Согласной этой информации, один из пользователей забрал вознаграждение в размере 9,75 млн токенов, что по текущему курсу составляет более $25 млн.

Всего 1inch выделили под Airdrop 90 млн своих токенов — такое количество монет проект перевел на адрес, с которого проводится раздача. На данный момент почти 5 тыс. пользователей вывели с этого кошелька более 50 млн 1inch на сумму в $125 млн.

Сразу после выпуска токена его добавили ведущие торговые площадки. В их числе Binance, OKEx, Poloniex, Huobi Global, FTX и другие. На некоторых биржах после открытия торгов произошли резкие отклонения цены монеты. Например, на Binance первые сделки с альткоином прошли по $0,2. На Poloniex неизвестный купил 250 1inch по $4,1 — в два с лишним раза дороже рыночного курса на тот момент.

Читайте также: Глеб Костарев: «Криптодоллар даст большую доходность, чем валютный депозит»

В сентябре аналогичную акцию провела децентрализованная биржа Uniswap, прямой конкурент 1inch. Площадка раздала пользователям минимум по 400 собственных токенов — около $1200 на момент Airdrop. Сразу после раздачи монету добавили ведущие торговые площадки, и ее курс взлетел с $3 выше $8. Некоторые из трейдеров, которые продолжительное время предоставляли ликвидность Uniswap, получили до $750 тыс. в виде вознаграждения.

Инвестиции в технологические компании NASDAQ100 с Фондом «Атаман»

Что такое Airdrop

Сегодня запуск новой экосистемы блокчейн невозможен без дополнительных инвестиций. Чтобы люди поверили в перспективность идеи, нужно провести рекламную кампанию. Чем обширнее будет распространение цифрового токена, тем большая доля вероятности его дальнейшей масштабируемости и повышения стоимости. Поэтому для потенциальных инвесторов организовывают Airdrop криптовалюты. Участники получают бесплатные монеты, цена которых в будущем может увеличится в десятки, а то и сотни раз.

Источник: МинФин