В Украине за мелочь готовы переплачивать в 40 раз. Как выглядят ценные 25 копеек (фото)

В Украине за некоторые монеты номиналом 25 копеек готовы заплатить в 40 раз больше номинала — от 1000 грн. Об этом пишет Обозреватель.

Фото: nv.ua

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Ценную мелочь можно продать на специализированных форумах, аукционах. Там готовы и подсказать, насколько ценна ваша монета.

25 копеек 1995 года — цена от 1000 грн

25 копеек 1995 встречаем нечасто, поэтому они так дорого стоят. Здесь не нужно разбираться в ягодках, ценные любые 25 копеек 1995 года. На аукционах стоимость монеты стартует от 1000 грн и может доходить до 1800 грн.

25 копеек 1992 года — (особенность без черенков в гроздъях № 4 и № 8) цена 600−800 грн

Эта монета отличается от обычных тем, что у нее отсутствуют черенки в гроздъях № 4 и № 8. В феврале 2021 года такие 25 копеек были проданы за 722 грн.

25 копеек 1992 (особенность: ягоды с отверстиями, толстый трезубец), цена 100−150 грн

Ягоды с отверстиями нумизматы называют «бублики». 25 копеек с бубликами и толстым трезубцем стоят 100−150 грн. С тонким трезубцем монета не ценится.

Источник: МинФин